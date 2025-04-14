Журналисты узнали, за что Плющенко выгнал вице-чемпионку РФ

Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьева была отчислена из академии Евгения Плющенко. Причиной такого решения послужили систематические нарушения тренировочного процесса.
«Тренерский штаб академии пытался урегулировать вопрос до конца, но Евгений Викторович был настолько зол, что процесс переговоров был сорван», — сообщил РИА «Новости» один из источников. Сообщается, что последнее тренировочное занятие дня спортсменки в академии, прошло в четверг 10 апреля.
Сообщается, что спортсменку исключили из числа участников ледовых тренировок из-за ее повторяющихся нарушений установленного режима подготовки, которые наблюдались на протяжении значительного времени. Муравьева допускала пропуски занятий, демонстрировала неуважение к тренерскому составу и била лед.
Команда Плющенко заявила об уходе Муравьевой в социальных сетях в 14 апреля. До инцидента девушка тренировалась под руководством фигуриста и даже освоила тройной аксель.
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