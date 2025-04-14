14 апреля 2025

В пермском архитектурном музее «Хохловка» закрыли один из экспонатов. Фото

В пермском музее «Хохловка» на реконструкцию закрыли усадьбу Баяндиных-Боталовых
© Служба новостей «URA.RU»
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Старинные здания в «Хохловке» постепенно обновляются
Старинные здания в «Хохловке» постепенно обновляются Фото:

В пермском архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» на реконструкцию закрыли усадьбу Баяндиных-Боталовых. Это старинное здание, построенное еще в 19 веке, включает в себя и дом, и магазин, и мастерскую. Как рассказала директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова, экспозиция внутри усадьбы уже убрана, помещения готовы принять реставраторов.

«В летние фестивали мы опять будем в строительных лесах, но греет душу то, что еще одну избу „вылечим“ на радость всем нам. Изба всегда вызывает интерес посетителей. Внутренняя планировка, большой крытый двор, два этажа, высокое крыльцо — все отличает ее от других построек музея. В избе, все было продумано хозяином для жизни и „бизнеса“, как бы мы сейчас сказали. Магазин и синильная мастерская все под одной крышей. Скоро будет как новенькая», — поделилась Вострикова в соцсети «ВКонтакте».

Масштабные реставрационные работы в «Хохловке» идут уже несколько лет. За последние годы в порядок приведено шесть объектов культурного наследия. Так, этой зимой рабочие восстановили Церковь Преображения 18 века. В 2026 году планируется реставрация Церкви Богородицкой. Всего в музее расположено 15 объектов культурного наследия.

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В пермском архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» на реконструкцию закрыли усадьбу Баяндиных-Боталовых. Это старинное здание, построенное еще в 19 веке, включает в себя и дом, и магазин, и мастерскую. Как рассказала директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова, экспозиция внутри усадьбы уже убрана, помещения готовы принять реставраторов. «В летние фестивали мы опять будем в строительных лесах, но греет душу то, что еще одну избу „вылечим“ на радость всем нам. Изба всегда вызывает интерес посетителей. Внутренняя планировка, большой крытый двор, два этажа, высокое крыльцо — все отличает ее от других построек музея. В избе, все было продумано хозяином для жизни и „бизнеса“, как бы мы сейчас сказали. Магазин и синильная мастерская все под одной крышей. Скоро будет как новенькая», — поделилась Вострикова в соцсети «ВКонтакте». Масштабные реставрационные работы в «Хохловке» идут уже несколько лет. За последние годы в порядок приведено шесть объектов культурного наследия. Так, этой зимой рабочие восстановили Церковь Преображения 18 века. В 2026 году планируется реставрация Церкви Богородицкой. Всего в музее расположено 15 объектов культурного наследия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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