В пермском архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» на реконструкцию закрыли усадьбу Баяндиных-Боталовых. Это старинное здание, построенное еще в 19 веке, включает в себя и дом, и магазин, и мастерскую. Как рассказала директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова, экспозиция внутри усадьбы уже убрана, помещения готовы принять реставраторов.
«В летние фестивали мы опять будем в строительных лесах, но греет душу то, что еще одну избу „вылечим“ на радость всем нам. Изба всегда вызывает интерес посетителей. Внутренняя планировка, большой крытый двор, два этажа, высокое крыльцо — все отличает ее от других построек музея. В избе, все было продумано хозяином для жизни и „бизнеса“, как бы мы сейчас сказали. Магазин и синильная мастерская все под одной крышей. Скоро будет как новенькая», — поделилась Вострикова в соцсети «ВКонтакте».
Масштабные реставрационные работы в «Хохловке» идут уже несколько лет. За последние годы в порядок приведено шесть объектов культурного наследия. Так, этой зимой рабочие восстановили Церковь Преображения 18 века. В 2026 году планируется реставрация Церкви Богородицкой. Всего в музее расположено 15 объектов культурного наследия.
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