Турция, Вьетнам и страны Европы: куда екатеринбуржцам лететь на отдых в майские праздники

Из Екатеринбурга в мае запустят рейсы во Вьетнам
© Служба новостей «URA.RU»
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Полетная программа в Турцию может занять до 30% рынка
Полетная программа в Турцию может занять до 30% рынка Фото:

В мае из Екатеринбурга появятся рейсы во Вьетнам, продолжатся полеты в Турцию, а открыть для себя Европу станет еще проще. О новых и уже действующих направлениях, доступных в майские праздники, URA.RU рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

«В мае у нас стартуют средиземноморские программы. Они станут ключевыми в течение летнего сезона. В Анталью из Екатеринбурга будут летать несколько авиакомпаний: российские и зарубежные. Ожидается, что эта полетная программа займет до 30% рынка», — поделился Мальцев. И подчеркнул, что уже сейчас цены довольно высокие — от 62 до 70 тысяч рублей за авиабилет туда и обратно. Стоимость брони номеров в пятизвездочных отелях выросла примерно на 20%. Комнаты в отелях уровня ниже подорожали в районе 15%.

Кроме Турции, свердловчане могут рассмотреть для путешествия Египет и ОАЭ, так как в мае там сохраняется комфортная температура воздуха. На выбор также представлены рейсы в Китай, Таиланд, Индию.

«У нас стартует программа [полетов] по Вьетнаму. За счет того, что направление новое и пока не востребовано туристами, цена на него выглядит вполне разумной, если сравнивать с другими аналогичными направлениями».

Говоря о европейских направлениях, несмотря на то, что из Екатеринбурга нет прямого авиасообщения, рейсы будут осуществляться через хабы Стамбула, Еревана, Баку и Ташкента. «Дополнительные возможности путешествия по европейским направлениям дает одна из авиакомпаний. За счет удобных стыковок и хороших разлеток фактически можно приобретать один билет из Екатеринбурга в целый ряд европейских стран — Италию, Францию, Ирландию, Данию, Германию и так далее», — подытожил Мальцев. 

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В мае из Екатеринбурга появятся рейсы во Вьетнам, продолжатся полеты в Турцию, а открыть для себя Европу станет еще проще. О новых и уже действующих направлениях, доступных в майские праздники, URA.RU рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. « В мае у нас стартуют средиземноморские программы. Они станут ключевыми в течение летнего сезона. В Анталью из Екатеринбурга будут летать несколько авиакомпаний: российские и зарубежные. Ожидается, что эта полетная программа займет до 30% рынка» , — поделился Мальцев. И подчеркнул, что уже сейчас цены довольно высокие — от 62 до 70 тысяч рублей за авиабилет туда и обратно. Стоимость брони номеров в пятизвездочных отелях выросла примерно на 20%. Комнаты в отелях уровня ниже подорожали в районе 15%. Кроме Турции, свердловчане могут рассмотреть для путешествия Египет и ОАЭ, так как в мае там сохраняется комфортная температура воздуха. На выбор также представлены рейсы в Китай, Таиланд, Индию. « У нас стартует программа [полетов] по Вьетнаму. За счет того, что направление новое и пока не востребовано туристами, цена на него выглядит вполне разумной, если сравнивать с другими аналогичными направлениями». Говоря о европейских направлениях, несмотря на то, что из Екатеринбурга нет прямого авиасообщения, рейсы будут осуществляться через хабы Стамбула, Еревана, Баку и Ташкента. «Дополнительные возможности путешествия по европейским направлениям дает одна из авиакомпаний. За счет удобных стыковок и хороших разлеток фактически можно приобретать один билет из Екатеринбурга в целый ряд европейских стран — Италию, Францию, Ирландию, Данию, Германию и так далее», — подытожил Мальцев. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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