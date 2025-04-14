В Перми закрыли опасное кафе с шаурмой, в которой нашли кишечную палочку

Судебные приставы временно закрыли шаурмичную и столовую в Пермском крае. Кафе «Шаурма № 1» расположено в Перми по улице Ким, 75. А столовая «У Елены» в деревне Хмели.
«В холодильнике шаурмичной находилась продукция с истекшим сроком годности. А в пробах шавермы и шаурмы найдено недопустимое количество бактерий кишечной палочки», — сообщает ГУ ФСПП по Пермскому краю на официальном сайте.
В столовой проверяющие обнаружили грязные стеллажи, пыль и паутину в углах. Там также не было цехового деления, не хватало технологического и моечного оборудования, нарушались годности продуктов.
Суд признал индивидуальных предпринимателей виновными в совершении административного правонарушения. Деятельность заведений, согласно постановлению суда приостановлена на 30 и 75 суток.
В июне 2024 года URA.RU сообщало о том, что на 45 суток одно из кафе крупной сети «Шаурма №1» на улице Свиязева, 30 также закрыли. Там один из клиентов заразился сальмонеллезом.
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