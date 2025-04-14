14 апреля 2025

В Перми закрыли опасное кафе с шаурмой, в которой нашли кишечную палочку

ГУ ФСПП: В Перми закрыли кафе, где продавали шаурму с кишечной палочкой
© Служба новостей «URA.RU»
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Кафе «Шаурма № 1» закрыли на 30 суток, а столовую на 75
Кафе «Шаурма № 1» закрыли на 30 суток, а столовую на 75 Фото:

Судебные приставы временно закрыли шаурмичную и столовую в Пермском крае. Кафе «Шаурма № 1» расположено в Перми по улице Ким, 75. А столовая «У Елены» в деревне Хмели. 

«В холодильнике шаурмичной находилась продукция с истекшим сроком годности. А в пробах шавермы и шаурмы найдено недопустимое количество бактерий кишечной палочки», — сообщает ГУ ФСПП по Пермскому краю на официальном сайте. 

В столовой проверяющие обнаружили грязные стеллажи, пыль и паутину в углах. Там также не было цехового деления, не хватало технологического и моечного оборудования, нарушались годности продуктов.

Суд признал индивидуальных предпринимателей виновными в совершении административного правонарушения. Деятельность заведений, согласно постановлению  суда приостановлена на 30 и 75 суток.

В июне 2024 года URA.RU сообщало о том, что на 45 суток одно из кафе крупной сети «Шаурма №1» на улице Свиязева, 30 также закрыли. Там один из клиентов заразился сальмонеллезом.

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Судебные приставы временно закрыли шаурмичную и столовую в Пермском крае. Кафе «Шаурма № 1» расположено в Перми по улице Ким, 75. А столовая «У Елены» в деревне Хмели.  «В холодильнике шаурмичной находилась продукция с истекшим сроком годности. А в пробах шавермы и шаурмы найдено недопустимое количество бактерий кишечной палочки», — сообщает ГУ ФСПП по Пермскому краю на официальном сайте.  В столовой проверяющие обнаружили грязные стеллажи, пыль и паутину в углах. Там также не было цехового деления, не хватало технологического и моечного оборудования, нарушались годности продуктов. Суд признал индивидуальных предпринимателей виновными в совершении административного правонарушения. Деятельность заведений, согласно постановлению  суда приостановлена на 30 и 75 суток. В июне 2024 года URA.RU сообщало о том, что на 45 суток одно из кафе крупной сети «Шаурма №1» на улице Свиязева, 30 также закрыли. Там один из клиентов заразился сальмонеллезом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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