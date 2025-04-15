В Челябинске почти вдвое вырос выбор съемных квартир

В Челябинске число предложений о продаже квартир увеличилось на 75%
В Челябинске в первом квартале 2025 года количество съемных квартир выросло на 75%. Об этом сообщили в пресс-службе «Дом РФ».
«В Челябинске количество арендного жилья по итогам первого квартала выросло на 75%. При этом стоимость его для арендаторов снижается», — сообщили в пресс-службе.
Как отмечается в исследовании «Дом РФ», Челябинск лидирует по России по росту числа предложений арендных квартир. На втором месте — Нижний Новгород (55%), на третьем — Краснодар (52%), на четвертом Омск (51%).
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