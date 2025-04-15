В Челябинске почти вдвое вырос выбор съемных квартир

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В Челябинске число предложений о продаже квартир увеличилось на 75%
В Челябинске число предложений о продаже квартир увеличилось на 75% Фото:

В Челябинске в первом квартале 2025 года количество съемных квартир выросло на 75%. Об этом сообщили в пресс-службе «Дом РФ».

«В Челябинске количество арендного жилья по итогам первого квартала выросло на 75%. При этом стоимость его для арендаторов снижается», — сообщили в пресс-службе.

Как отмечается в исследовании «Дом РФ», Челябинск лидирует по России по росту числа предложений арендных квартир. На втором месте — Нижний Новгород (55%), на третьем — Краснодар (52%), на четвертом Омск (51%).

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В Челябинске в первом квартале 2025 года количество съемных квартир выросло на 75%. Об этом сообщили в пресс-службе «Дом РФ». «В Челябинске количество арендного жилья по итогам первого квартала выросло на 75%. При этом стоимость его для арендаторов снижается», — сообщили в пресс-службе. Как отмечается в исследовании «Дом РФ», Челябинск лидирует по России по росту числа предложений арендных квартир. На втором месте — Нижний Новгород (55%), на третьем — Краснодар (52%), на четвертом Омск (51%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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