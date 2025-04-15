Путин дал установку по поддержке российских регионов

Президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что поддержка опорных населенных пунктов стимулирует развитие инфраструктуры в регионах России. Об этом Путин заявил в ходе расширенного заседания президиума Госсовета РФ.
«Комплексному решению этих задач должна способствовать поддержка опорных населенных пунктов. В них проживает две трети наших граждан», — подчеркнул Путин в эфире телеканала «Россия 24».
Эти задачи, по словам президента, входят в национальный проект «Инфраструктура для жизни», согласно которому планируется развивать и благоустраивать огромные пространства во всей стране. В частности, необходимо создать в регионах и муниципалитетах современную, комфортную и безопасную инфраструктуры. Президент подчеркнул, что в центре внимания находятся такие задачи, как улучшение жилищных условий, обеспечение населения рабочими местами, расширение доступности транспортных и социальных услуг, а также повышение качества и безопасности дорожного покрытия.
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