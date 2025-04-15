Путин дал установку по поддержке российских регионов

Путин подчеркнул важность поддержки российских регионов
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Поддержка опорных населенных пунктов в России поспособствует развитию инфраструктуры в регионах, сказал президент
Поддержка опорных населенных пунктов в России поспособствует развитию инфраструктуры в регионах, сказал президент Фото:

Президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что поддержка опорных населенных пунктов стимулирует развитие инфраструктуры в регионах России. Об этом Путин заявил в ходе расширенного заседания президиума Госсовета РФ.

«Комплексному решению этих задач должна способствовать поддержка опорных населенных пунктов. В них проживает две трети наших граждан», — подчеркнул Путин в эфире телеканала «Россия 24». 

Эти задачи, по словам президента, входят в национальный проект «Инфраструктура для жизни», согласно которому планируется развивать и благоустраивать огромные пространства во всей стране. В частности, необходимо создать в регионах и муниципалитетах современную, комфортную и безопасную инфраструктуры. Президент подчеркнул, что в центре внимания находятся такие задачи, как улучшение жилищных условий, обеспечение населения рабочими местами, расширение доступности транспортных и социальных услуг, а также повышение качества и безопасности дорожного покрытия.

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Президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что поддержка опорных населенных пунктов стимулирует развитие инфраструктуры в регионах России. Об этом Путин заявил в ходе расширенного заседания президиума Госсовета РФ. «Комплексному решению этих задач должна способствовать поддержка опорных населенных пунктов. В них проживает две трети наших граждан», — подчеркнул Путин в эфире телеканала «Россия 24».  Эти задачи, по словам президента, входят в национальный проект «Инфраструктура для жизни», согласно которому планируется развивать и благоустраивать огромные пространства во всей стране. В частности, необходимо создать в регионах и муниципалитетах современную, комфортную и безопасную инфраструктуры. Президент подчеркнул, что в центре внимания находятся такие задачи, как улучшение жилищных условий, обеспечение населения рабочими местами, расширение доступности транспортных и социальных услуг, а также повышение качества и безопасности дорожного покрытия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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