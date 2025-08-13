Алаудинов: Киев готовит провокацию в приграничных районах силами наемников

Алаудинов не уточнил, где именно ВСУ планируют совершить провокацию в преддверии встречи Путина и Трампа
Алаудинов не уточнил, где именно ВСУ планируют совершить провокацию в преддверии встречи Путина и Трампа Фото:
Спецоперация РФ на Украине

Киев готовит провокацию в приграничных районах, куда были стянуты подразделения сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников. Об этом командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«По информации, которую мы получаем сейчас, силы, которые сконцентрированы для того, чтобы ударить на одном из участков. Пока мы не можем с уверенностью сказать, какой это будет участок территории», — сообщил Алаудинов. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что к российской границе были отправлены ССО Украины, которые состоят из специалистов и одних из самых боеспособных подразделений, выведенных со всех участков фронта. По его словам, эти подразделения были доукомплектованы и дооснащены, и уже отправлены на этот участок, где также было зафиксировано большое число иностранных специалистов.

Ранее в Минобороны РФ заявили о подготовке Киевом провокаций для срыва российско-американских переговоров, намеченных на 15 августа. По данным ведомства, 11 августа в город Чугуев Харьковской области была доставлена группа иностранных журналистов под предлогом съемок репортажей, однако такие действия могут быть предприняты и в других населенных пунктах на контролируемой Киеву территории.

