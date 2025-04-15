В Каменске-Уральском (Свердловская область) открыли обновленное неврологическое отделение в детской горбольнице, где ежегодно лечатся сотни маленьких пациентов. Закупку мебели взял на себя депутат Госдумы от региона Лев Ковпак, рассказали URA.RU в медучреждении.
«Лев Игоревич помог нам приобрести кровати, матрасы, тумбочки, столы, табуретки. Мы периодически обращаемся к нему за помощью и всегда получаем поддержку. Также и в этот раз: отделение отремонтировали, все новое [окна, двери, напольное покрытие, сантехника], нужна была мебель. Откликнулся буквально сразу», — поделилась главная медсестра больницы Людмила Плахотнюк.
В круглосуточном стационаре одновременно могут находиться до 15 человек, еще от семи до 10 пациентов в месяц готовы принять на реабилитацию. «Теперь все процедуры, назначаемые в стационаре, можно будет пройти на одном этаже. Нашим пациентам не придется ходить с этажа на этаж для получения необходимой помощи», — добавил заведующий неврологическим отделением Михаил Царегородцев.
Ковпак не в первый раз помогает свердловским больницам. Еще раньше он передал Свердловскому областному клиническому госпиталю для ветеранов войн в Екатеринбурге аппарат для терапии оксидом азота. С его помощью раненые участники спецоперации смогут восстанавливаться, так как ускоряется процесс заживления.
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