15 апреля 2025

Депутат Госдумы купил мебель для маленьких пациентов свердловской больницы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Больницу укомплектовали мебелью
Больницу укомплектовали мебелью Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) открыли обновленное неврологическое отделение в детской горбольнице, где ежегодно лечатся сотни маленьких пациентов. Закупку мебели взял на себя депутат Госдумы от региона Лев Ковпак, рассказали URA.RU в медучреждении.

«Лев Игоревич помог нам приобрести кровати, матрасы, тумбочки, столы, табуретки. Мы периодически обращаемся к нему за помощью и всегда получаем поддержку. Также и в этот раз: отделение отремонтировали, все новое [окна, двери, напольное покрытие, сантехника], нужна была мебель. Откликнулся буквально сразу», поделилась главная медсестра больницы Людмила Плахотнюк.

В круглосуточном стационаре одновременно могут находиться до 15 человек, еще от семи до 10 пациентов в месяц готовы принять на реабилитацию. «Теперь все процедуры, назначаемые в стационаре, можно будет пройти на одном этаже. Нашим пациентам не придется ходить с этажа на этаж для получения необходимой помощи», добавил заведующий неврологическим отделением Михаил Царегородцев.

Ковпак не в первый раз помогает свердловским больницам. Еще раньше он передал Свердловскому областному клиническому госпиталю для ветеранов войн в Екатеринбурге аппарат для терапии оксидом азота. С его помощью раненые участники спецоперации смогут восстанавливаться, так как ускоряется процесс заживления.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) открыли обновленное неврологическое отделение в детской горбольнице, где ежегодно лечатся сотни маленьких пациентов. Закупку мебели взял на себя депутат Госдумы от региона Лев Ковпак, рассказали URA.RU в медучреждении. «Лев Игоревич помог нам приобрести кровати, матрасы, тумбочки, столы, табуретки. Мы периодически обращаемся к нему за помощью и всегда получаем поддержку. Также и в этот раз: отделение отремонтировали, все новое [окна, двери, напольное покрытие, сантехника], нужна была мебель. Откликнулся буквально сразу», — поделилась главная медсестра больницы Людмила Плахотнюк. В круглосуточном стационаре одновременно могут находиться до 15 человек, еще от семи до 10 пациентов в месяц готовы принять на реабилитацию. « Теперь все процедуры, назначаемые в стационаре, можно будет пройти на одном этаже. Нашим пациентам не придется ходить с этажа на этаж для получения необходимой помощи», — добавил заведующий неврологическим отделением Михаил Царегородцев. Ковпак не в  первый раз помогает свердловским больницам. Еще раньше он передал Свердловскому областному клиническому госпиталю для ветеранов войн в Екатеринбурге аппарат для терапии оксидом азота. С его помощью раненые участники спецоперации смогут восстанавливаться, так как ускоряется процесс заживления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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