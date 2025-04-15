Паслер приехал на завод под Екатеринбургом, где был Путин, и озаботился кадрами. Фото

Губернатор Паслер: электрички для ВСМ Москва-Санкт Петербург соберут к 2027 году

16 апреля 2025 в 12:19 Размер текста - 17 +

Денису Паслеру показали даже сварочное производство Фото: Размик Закарян © URA.RU Врио свердловского губернатора Денис Паслер посетил завод «Уральские локомотивы» (входит в ГК «Синара») в Верхней Пышме, где по поручению президента РФ Владимира Путина собирают новые электропоезда для высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург (в будущем продлят и до Екатеринбурга). С последнего посещения в 2017 году предприятие серьезно выросло и продолжает расширяться, отметил он, поэтому особое внимание следует уделить кадровому вопросу. Подробнее — в материале URA.RU. Амбициозную цель руководству «Синары» Путин поставил в феврале 2024 года, когда проводил на «Уральских локомотивах» совещание по развитию ВСМ. После этого с проверкой на предприятие приезжали предыдущий губернатор Евгений Куйвашев, уральский полпред президента Артем Жога, в конце февраля были вице-премьер РФ Виталий Савельев и министр транспорта России Роман Старовойт. Паслер, назначенный врио губернатор 26 марта, отправился туда днем 16 апреля. «По приглашению владельцев завода (2 апреля он встречался с предшественником на посту Александром Мишариным, ныне председателем совета директоров «Синара — Транспортные машины — прим. URA.RU) и в рамках выполнения поручения президента. Нашей [финансовой] областной поддержки там нет», — пояснил осведомленный собеседник. В последний раз Паслер был на предприятии в 2017 году Фото: Размик Закарян © URA.RU Приехав на завод, Паслер скомандовал: «Давайте, показывайте». Гендиректор Олег Спаи подвел его к плану предприятия на баннере и начал рассказывать, что есть, губернатор прервал: «Расскажите, что поменялось с 2017 года. В 17-м году я был». Ему отчитались: запустили новый цех пусконаладки, заводоуправление, Инжиниринговый центр, который объединяет инженеров со всей Свердловской области… Но основной фокус губернатора был на задаче президента. «В 2026-м будет новый поезд [для ВСМ]?» — поинтересовался он. Ответили, что в конце 2026-го только начнется активная сборка, а полноценные испытания первых двух электропоездов намечены на 2027-й (хотя изначально хотели к 2028-му). Производство сейчас активно расширяют, в том числе за счет строительства новых корпусов, поэтому отдельный вопрос связан с кадрами. Их дефицит испытывают многие предприятия. Сейчас на «Уральских локомотивах» трудятся пять тысяч человек. Когда в эксплуатацию введут новые цеха общей площадью 67 тысяч квадратных метров, понадобится еще тысяча. «Задач много. Огромное количество всех процессов, которые должны быть синхронизированы и подготовлены к применению в достаточно сжатые сроки. Со своей стороны буду держать на контроле и всячески помогать. Мы сейчас еще обсудим узкие моменты, которые стоит решать совместно. Но приятно, что завод растет… Оснащение с точки зрения оборудования, технологий меняется в лучшую сторону, растет производительность, почти 40 млрд инвестиций. Верю, что обязательно справимся с этой государственной задачей», — прокомментировал Паслер. О том, как идет работа, рассказал и гендиректор холдинга «Синара» Виктор Леш: «Проведена работа с 25 ключевыми комплектаторами по 41 компоненту поезда, заключаются договора, согласовываются технические задания, формируются графики, которые позволят выпустить два головных образца и выйти быстро на серийное производство. Оно должно стартовать одновременно с испытанием и сертификацией головных образцов. Это вызов, это серьезная работа по синхронизации всех графиков, как сказал Денис Владимирович: строительство, разработка поезда, разработка элементов у комплектаторов, отладка технологий на действующих участках и цехах „Уральских локомотивов“ и постановка на производство новых технологий, нового оборудования, которые нам безусловно понадобятся». Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио свердловского губернатора Денис Паслер посетил завод «Уральские локомотивы» (входит в ГК «Синара») в Верхней Пышме, где по поручению президента РФ Владимира Путина собирают новые электропоезда для высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург (в будущем продлят и до Екатеринбурга). С последнего посещения в 2017 году предприятие серьезно выросло и продолжает расширяться, отметил он, поэтому особое внимание следует уделить кадровому вопросу. Подробнее — в материале URA.RU. Амбициозную цель руководству «Синары» Путин поставил в феврале 2024 года, когда проводил на «Уральских локомотивах» совещание по развитию ВСМ. После этого с проверкой на предприятие приезжали предыдущий губернатор Евгений Куйвашев, уральский полпред президента Артем Жога, в конце февраля были вице-премьер РФ Виталий Савельев и министр транспорта России Роман Старовойт. Паслер, назначенный врио губернатор 26 марта, отправился туда днем 16 апреля. «По приглашению владельцев завода (2 апреля он встречался с предшественником на посту Александром Мишариным, ныне председателем совета директоров «Синара — Транспортные машины — прим. URA.RU) и в рамках выполнения поручения президента. Нашей [финансовой] областной поддержки там нет», — пояснил осведомленный собеседник. Приехав на завод, Паслер скомандовал: «Давайте, показывайте». Гендиректор Олег Спаи подвел его к плану предприятия на баннере и начал рассказывать, что есть, губернатор прервал: «Расскажите, что поменялось с 2017 года. В 17-м году я был». Ему отчитались: запустили новый цех пусконаладки, заводоуправление, Инжиниринговый центр, который объединяет инженеров со всей Свердловской области… Но основной фокус губернатора был на задаче президента. «В 2026-м будет новый поезд [для ВСМ]?» — поинтересовался он. Ответили, что в конце 2026-го только начнется активная сборка, а полноценные испытания первых двух электропоездов намечены на 2027-й (хотя изначально хотели к 2028-му). Производство сейчас активно расширяют, в том числе за счет строительства новых корпусов, поэтому отдельный вопрос связан с кадрами. Их дефицит испытывают многие предприятия. Сейчас на «Уральских локомотивах» трудятся пять тысяч человек. Когда в эксплуатацию введут новые цеха общей площадью 67 тысяч квадратных метров, понадобится еще тысяча. «Задач много. Огромное количество всех процессов, которые должны быть синхронизированы и подготовлены к применению в достаточно сжатые сроки. Со своей стороны буду держать на контроле и всячески помогать. Мы сейчас еще обсудим узкие моменты, которые стоит решать совместно. Но приятно, что завод растет… Оснащение с точки зрения оборудования, технологий меняется в лучшую сторону, растет производительность, почти 40 млрд инвестиций. Верю, что обязательно справимся с этой государственной задачей», — прокомментировал Паслер. О том, как идет работа, рассказал и гендиректор холдинга «Синара» Виктор Леш: «Проведена работа с 25 ключевыми комплектаторами по 41 компоненту поезда, заключаются договора, согласовываются технические задания, формируются графики, которые позволят выпустить два головных образца и выйти быстро на серийное производство. Оно должно стартовать одновременно с испытанием и сертификацией головных образцов. Это вызов, это серьезная работа по синхронизации всех графиков, как сказал Денис Владимирович: строительство, разработка поезда, разработка элементов у комплектаторов, отладка технологий на действующих участках и цехах „Уральских локомотивов“ и постановка на производство новых технологий, нового оборудования, которые нам безусловно понадобятся».