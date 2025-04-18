В Пермском крае резко выросло число укусов клещей

С начала сезона в медорганизации Пермского края обратились 124 пострадавших от укусов клещей. Среди них — 36 детей.
«Больше всего обращений зафиксировано в Пермском районе — 25 обращений, в Перми выявлено 13 случаев, следом идут Кунгур, Чайковский и Кудымкар», — сообщает Министерство здравоохранения Пермского края в telegram-канале.
Часть снятых с пострадавших клещей, согласно исследованиям, были инфицированы возбудителями клещевого вирусного энцефалита — в 1,2%, в 25% иксодовым клещевым боррелиозом, в 1,3% моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ).
В 2024 году в краевой Роспотребнадзор зафиксировал в регионе более 27 тысяч случаев присасывания клещей. Большая часть из них произошла в лесу, садовых товариществах и на дачных участках.
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