В Пермском крае резко выросло число укусов клещей

Минздрав Пермского края: с начала сезона зафиксировано 124 укуса клеща
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Среди пострадавших — 36 детей
Среди пострадавших — 36 детей Фото:

С начала сезона в медорганизации Пермского края обратились 124 пострадавших от укусов клещей. Среди них — 36 детей.

«Больше всего обращений зафиксировано в Пермском районе — 25 обращений, в Перми выявлено 13 случаев, следом идут Кунгур, Чайковский и Кудымкар», — сообщает Министерство здравоохранения Пермского края в telegram-канале. 

Часть снятых с пострадавших клещей, согласно исследованиям, были инфицированы возбудителями клещевого вирусного энцефалита — в 1,2%, в 25% иксодовым клещевым боррелиозом, в 1,3% моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ).

В 2024 году в краевой Роспотребнадзор зафиксировал в регионе более 27 тысяч случаев присасывания клещей. Большая часть из них произошла в лесу, садовых товариществах и на дачных участках.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С начала сезона в медорганизации Пермского края обратились 124 пострадавших от укусов клещей. Среди них — 36 детей. «Больше всего обращений зафиксировано в Пермском районе — 25 обращений, в Перми выявлено 13 случаев, следом идут Кунгур, Чайковский и Кудымкар», — сообщает Министерство здравоохранения Пермского края в telegram-канале.  Часть снятых с пострадавших клещей, согласно исследованиям, были инфицированы возбудителями клещевого вирусного энцефалита — в 1,2%, в 25% иксодовым клещевым боррелиозом, в 1,3% моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ). В 2024 году в краевой Роспотребнадзор зафиксировал в регионе более 27 тысяч случаев присасывания клещей. Большая часть из них произошла в лесу, садовых товариществах и на дачных участках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...