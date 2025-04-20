Россиянам рассказали, как сэкономить на покупке ж/д билетов

Сэкономить на покупке железнодорожных билетов возможно, если внимательно подойти к вопросу бронирования и знать действующие льготы, сообщила генеральный директор турагентства «Дотур» Олеся Адамушкина. По ее словам, снизить стоимость проезда можно благодаря выбору определенного времени для покупки билетов и отказу от ненужных дополнительных услуг.
«Оптимальным считается бронировать билеты во вторые или третьи сутки после старта продаж, пока места еще доступны, а стоимость уже снизилась», — посоветовала Олеся Адамушкина в беседе с RT. Эксперт также отметила, что стоит отказаться от некоторых услуг, которые могут быть включены по умолчанию, например страховки или смс-оповещений. Эти услуги можно отключить либо при покупке, либо через личный кабинет или мобильное приложение, что позволит уменьшить итоговую сумму. Для возврата средств за неиспользованную страховку достаточно обратиться в страховую компанию с соответствующим заявлением.
Кроме того, Адамушкина рассказала о возможностях экономии для семей с детьми и отдельных социальных групп. С марта 2025 года для пассажиров от 10 до 18 лет будет действовать скидка 50% на билеты в поезда дальнего следования, достаточно предъявить документ, подтверждающий возраст. На одного ребенка до пяти лет билет оформляется бесплатно при отсутствии отдельного места. Также существенные скидки предусмотрены для людей с инвалидностью и их сопровождающих, пенсионеров и многодетных семей. Для часто путешествующих пассажиров выгодным может стать участие в бонусных программах или использование скидочных карт и акций. Эксперт рекомендует перед покупкой всегда уточнять актуальные условия на официальных ресурсах РЖД и региональных перевозчиков.
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