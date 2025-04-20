20 апреля 2025

Новый временный автобусный маршрут пустили в Челябинске. Схема

Новый временный автобусный маршрут пустили в Челябинске
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинцы могут добраться до нужных остановок на автобусе
Челябинцы могут добраться до нужных остановок на автобусе Фото:

В Челябинске из-за ремонта трамвайных путей пустили новый временный компенсационный маршрут «Теплотехнический институт — Харлова». Об этом сообщила пресс-служба МУП «Служба организации движения».

«С 21 апреля начал работу временный маршрут „Теплотехнический институт — Харлова“. Это компенсационное решение из-за ремонта трамвайных путей», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Автобусы будут следовать по будням до 7 мая. Маршрут пройдет по проспекту Победы, Горького, проспекту Ленина и Рождественского. На линию выйдут четыре автобуса большого класса. Интервал движения составит 15-20 минут.

В Челябинске сразу на нескольких участках ведется ремонт трамвайных путей.  До 30 сентября поэтапно будет перекрыто движение на пересечении улиц Труда, Российская и Карла Маркса. По улице Горького от проспекта Ленина до улицы Первой Пятилетки до конца мая также закрыто движение трамваев.

Схема движения автобуса «Теплотехнический институт - Харлова»
Схема движения автобуса «Теплотехнический институт - Харлова»
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске из-за ремонта трамвайных путей пустили новый временный компенсационный маршрут «Теплотехнический институт — Харлова». Об этом сообщила пресс-служба МУП «Служба организации движения». «С 21 апреля начал работу временный маршрут „Теплотехнический институт — Харлова“. Это компенсационное решение из-за ремонта трамвайных путей», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Автобусы будут следовать по будням до 7 мая. Маршрут пройдет по проспекту Победы, Горького, проспекту Ленина и Рождественского. На линию выйдут четыре автобуса большого класса. Интервал движения составит 15-20 минут. В Челябинске сразу на нескольких участках ведется ремонт трамвайных путей.  До 30 сентября поэтапно будет перекрыто движение на пересечении улиц Труда, Российская и Карла Маркса. По улице Горького от проспекта Ленина до улицы Первой Пятилетки до конца мая также закрыто движение трамваев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...