Новый временный автобусный маршрут пустили в Челябинске

В Челябинске из-за ремонта трамвайных путей пустили новый временный компенсационный маршрут «Теплотехнический институт — Харлова». Об этом сообщила пресс-служба МУП «Служба организации движения».
«С 21 апреля начал работу временный маршрут „Теплотехнический институт — Харлова“. Это компенсационное решение из-за ремонта трамвайных путей», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Автобусы будут следовать по будням до 7 мая. Маршрут пройдет по проспекту Победы, Горького, проспекту Ленина и Рождественского. На линию выйдут четыре автобуса большого класса. Интервал движения составит 15-20 минут.
В Челябинске сразу на нескольких участках ведется ремонт трамвайных путей. До 30 сентября поэтапно будет перекрыто движение на пересечении улиц Труда, Российская и Карла Маркса. По улице Горького от проспекта Ленина до улицы Первой Пятилетки до конца мая также закрыто движение трамваев.
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