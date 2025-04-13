13 апреля 2025

В Челябинске на участке от проспекта Ленина на два месяца закрыли движение для транспорта

В Челябинске на участке от проспекта Ленина закрыли движение для транспорта
© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничение вводится из-за капитального ремонта трамвайных путей
Ограничение вводится из-за капитального ремонта трамвайных путей Фото:

В Челябинске по улице Горького от проспекта Ленина до улицы Первой Пятилетки до 16 июня ограничено движение для транспорта по первой полосе в обоих направлениях и до конца мая закрыто движение трамваев. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.

«С 23:00 часов 11 апреля до 22:00 часов 16 июня года будет ограничено движение транспорта на первой полосе со стороны трамвайных путей в обоих направлениях по улице Горького на участке от проспекта Ленина до улицы Первой Пятилетки. До 30 мая закрыто движение трамваев на указанном участке», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Ограничение вводится из-за капитального ремонта трамвайных путей. Водителей просят заранее планировать свой маршрут и возможные пути объезда.

В Челябинске с 12 апреля на два года закрыли проезд для автомобилей по проспекту Победы от улицы Косарева до Краснознаменной. Также в городе частично ограничено движение по улице Российской в сторону проспекта Победы.

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В Челябинске по улице Горького от проспекта Ленина до улицы Первой Пятилетки до 16 июня ограничено движение для транспорта по первой полосе в обоих направлениях и до конца мая закрыто движение трамваев. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции. «С 23:00 часов 11 апреля до 22:00 часов 16 июня года будет ограничено движение транспорта на первой полосе со стороны трамвайных путей в обоих направлениях по улице Горького на участке от проспекта Ленина до улицы Первой Пятилетки. До 30 мая закрыто движение трамваев на указанном участке», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Ограничение вводится из-за капитального ремонта трамвайных путей. Водителей просят заранее планировать свой маршрут и возможные пути объезда. В Челябинске с 12 апреля на два года закрыли проезд для автомобилей по проспекту Победы от улицы Косарева до Краснознаменной. Также в городе частично ограничено движение по улице Российской в сторону проспекта Победы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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