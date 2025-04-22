Продукты от фермеров и турецкий фаст-фуд: какие рынки работают в Перми. Карта

В Перми работают около десяти розничных рынков
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В Перми работают около десяти рынков
В Перми работают около десяти рынков Фото:

Пермский рынок «Гача», работавший на шоссе Космонавтов, переехал на новое место. Теперь он находится в границах улиц Борчанинова, Эпроновской и Бокового переулка. Торговые площади занимают на этом участке более 10 тысяч квадратных метров. URA.RU решило выяснить, какие рынки еще есть в Перми.

Всего в городе работают порядка десяти продуктовых и вещевых рынков. Они открыты в каждом районе. «Крупных универсальных рынка в Перми два: Центральный и Орджоникидзевский. Управляющей компанией является общество с ограниченной ответственностью „Торговый комплекс „Центральный“. Ему выданы разрешения на право организации розничных рынков“, — сообщается на сайте мэрии Перми.

Помимо двух универсальных рынков продуктами, одеждой и товарами для дома и дачи торгуют на рыночных площадях «Волгодонский», «Китай-город», «Гача» и «Кислотные дачи». Продукты можно купить на рынках «Юбилейный» и «Прикамье». В 2020 году открылся «Новорынок» — там есть продуктовые лавки и турецкий фастфуд. В «Торговых рядах на Солдатова» работают пункты выдачи заказов, кафе японской и кавказской кухонь, магазины товаров для сада, специй, автозапчастей и многие другие.

Адреса рынков в Перми
Адреса рынков в Перми
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Пермский рынок «Гача», работавший на шоссе Космонавтов, переехал на новое место. Теперь он находится в границах улиц Борчанинова, Эпроновской и Бокового переулка. Торговые площади занимают на этом участке более 10 тысяч квадратных метров. URA.RU решило выяснить, какие рынки еще есть в Перми. Всего в городе работают порядка десяти продуктовых и вещевых рынков. Они открыты в каждом районе. «Крупных универсальных рынка в Перми два: Центральный и Орджоникидзевский. Управляющей компанией является общество с ограниченной ответственностью „Торговый комплекс „Центральный“. Ему выданы разрешения на право организации розничных рынков“, — сообщается на сайте мэрии Перми. Помимо двух универсальных рынков продуктами, одеждой и товарами для дома и дачи торгуют на рыночных площадях «Волгодонский», «Китай-город», «Гача» и «Кислотные дачи». Продукты можно купить на рынках «Юбилейный» и «Прикамье». В 2020 году открылся «Новорынок» — там есть продуктовые лавки и турецкий фастфуд. В «Торговых рядах на Солдатова» работают пункты выдачи заказов, кафе японской и кавказской кухонь, магазины товаров для сада, специй, автозапчастей и многие другие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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