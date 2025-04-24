Солнце в огне: будет ли магнитная буря 25 апреля 2025 года

На Солнце наблюдается растет корональная дыра — область, откуда выбрасываются мощные потоки солнечного ветра. Это уже привело к нескольким магнитным бурям на неделе. Эксперты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН следят, как эти изменения могут сказаться на геомагнитной обстановке в ближайшие дни. Будет ли магнитная буря 25 апреля 2025 года — в материале «URA.RU».
Солнечные вспышки: данные на конец апреля 2025 года
В последние дни взгляды астрономов и исследователей космоса прикованы к Солнцу. На его поверхности активно растет так называемая корональная дыра — область, откуда выбрасываются мощные потоки солнечного ветра. Уже утром 21 апреля специалисты зафиксировали увеличение скорости солнечного ветра вблизи Земли примерно на 50% — это и прямое следствие активной корональной дыры. Ученые отмечают: есть высокая вероятность, что геомагнитные индексы достигнут критического уровня, войдя в «красную зону». Виной всему — высокоскоростные потоки плазмы, которые обрушиваются на нашу планету.
Специалисты признают, что точно предсказать время и силу пика магнитных бурь — задача непростая. Дело в том, что многое зависит от сложной внутренней структуры этих потоков и ориентации их магнитного поля. На данный момент прогнозируется, что сила бурь достигнет уровня G2, что соответствует умеренной магнитной активности. Однако, расслабляться рано. Существует хоть и небольшая (около 10%) вероятность, что буря разгуляется до уровня G3 или даже выше, и ситуация может измениться в любой момент.
Прогноз магнитных бурь на 25 апреля 2025 года
По последним прогнозам специалистов Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики, 25 апреля магнитное поле Земли, скорее всего, останется относительно спокойным.
Геомагнитный индекс Kp, ключевой показатель активности магнитосферы, прогнозируется на уровне 3. Это означает, что магнитосфера будет стабильной и не представляет угрозы ни для бытовой техники, ни для здоровья людей.
Конечно, полностью исключать никаких сюрпризов нельзя. Вот более подробная статистика прогнозируемых показателей:
- Вероятность магнитной бури: 26%
- Вероятность небольших геомагнитных возмущений: 35%
- Вероятность спокойной магнитосферы: 39%
Индекс Ap, который отражает средний уровень геомагнитной активности за сутки, ожидается равным 18. Индекс F10.7, показывающий солнечную активность, прогнозируется на уровне примерно 165. Это значит, что Солнце остается довольно активным, но без резких всплесков и скачков, которые могли бы привести к серьезным нарушениям.
Атмосферное давление в Москве и Санкт-Петербурге 25 апреля 2025 года
Вдобавок к надвигающимся магнитным бурям, жителям Москвы и Санкт-Петербурга стоит быть готовыми и к влиянию метеорологических условий. 25 апреля атмосферное давление в обоих мегаполисах будет заметно ниже нормы. В Москве ожидается давление около 743 мм ртутного столба, в то время как норма составляет 755-765 мм. В Санкт-Петербурге ситуация аналогичная.
Такое пониженное давление может стать причиной слабости, повышенной сонливости, головных болей, а также снижения работоспособности. Особенно чувствительны к таким перепадам — люди с хроническими заболеваниями, пожилые и метеозависимые. Медики советуют пристально следить за здоровьем в этот день.
Геомагнитная активность на конец апреля и начало мая 2025
До конца месяца геомагнитная обстановка должна стабилизироваться. Уровень геомагнитной активности не превысит 3 баллов, что ученые относят к «зеленому» уровню. Однако 30 апреля, в последний день месяца, ожидается незначительное повышение активности.
Начало мая сулит новые колебания:
- 1 мая прогнозируется повышение активности с показателями до четырех баллов (оранжевый уровень).
- 2 мая ожидается первая пятибалльная буря (красный уровень).
- Затем последует передышка в два спокойных дня (так называемые «зеленые» дни), после чего с 5 по 7 мая активность может вновь достигнуть 5 баллов перед постепенным успокоением ситуации.
При этом, надо помнить, что прогноз магнитных бурь может меняться в любую сторону даже за несколько часов. Поэтому рекомендуется регулярно следить за обновлениями прогноза.
Как защититься от магнитных бурь
- Ограничьте использование электроники. Магнитные бури могут вызвать сбои в работе электронных устройств. Постарайтесь ограничить использование смартфонов, компьютеров и других гаджетов. Выключите или переведите устройства в режим ожидания.
- Пейте больше воды. Дегидратация может усугубить негативные эффекты магнитной бури. Пейте достаточно воды в течение дня, особенно если чувствуете усталость или раздражительность.
- Питайтесь правильно. Употребляйте продукты, богатые магнием и калием, такие как бананы, шпинат, орехи, авокадо и картофель. Также включите в рацион продукты с витаминами группы B, например, яйца и зеленые овощи.
- Избегайте стрессов. Нервная система более уязвима во время магнитных бурь. Постарайтесь избегать конфликтов и стрессовых ситуаций. Планируйте день с учетом отдыха и релаксации. Отложите важные встречи на более спокойные дни.
- Используйте ароматерапию. Эфирные масла лаванды, мяты или розмарина могут помочь снять стресс и улучшить самочувствие. Несколько капель масла на подушку или в аромалампу помогут расслабиться.
- Занимайтесь физической активностью. Легкие упражнения, такие как прогулки, йога или растяжка, могут снять напряжение. Избегайте интенсивных тренировок.
- Следите за своим дыханием. Практика глубоких и ровных дыханий может помочь снять стресс. Попробуйте технику дыхания 4-7-8: вдохните на 4 секунды, задержите дыхание на 7 секунд и выдохните на 8 секунд.
- Создайте комфортную атмосферу. Используйте мягкое освещение, приятную музыку и комфортную температуру в помещении, чтобы создать атмосферу спокойствия.
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