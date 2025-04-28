Неделя в Пермском крае не будет аномально холодной

ГИС-центр ПГНИУ: неделя в Пермском крае не будет аномально холодной
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Отклонение от нормы составит всего 2,5 градуса на северо-западе края и до 4 градусов на востоке
Отклонение от нормы составит всего 2,5 градуса на северо-западе края и до 4 градусов на востоке Фото:
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Снегопад в Перми в апреле 2025 года

Несмотря на снежный коллапс 28 апреля, неделя в Пермском крае в целом аномально холодной не будет. Отклонение от нормы составит всего 2,5 градуса на северо-западе края и до 4 градусов на востоке. 

«В отличие от большинства очень сильных весенних снегопадов, нынешний не сопровождается такой сильной и продолжительной волной холода. Интенсивное таяние снега начнется уже 29 апреля, когда с запада поступит более теплая воздушная масса и весьма вероятны прояснения», — сообщает ГИС-центр ПГНИУ. 

Таким образом, воздух может прогреться до +7...+9 градусов. 30 апреля снег начнет активно таять, ожижаются умеренные дожди. Воздух прогреется до +5..+7 градусов. 

При этом 1 мая в Пермском крае ожидается новое вторжение холода. К тому моменту снег сохранится в основном на востоке края, где его и выпадет больше, чем в других районах.

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Несмотря на снежный коллапс 28 апреля, неделя в Пермском крае в целом аномально холодной не будет. Отклонение от нормы составит всего 2,5 градуса на северо-западе края и до 4 градусов на востоке.  «В отличие от большинства очень сильных весенних снегопадов, нынешний не сопровождается такой сильной и продолжительной волной холода. Интенсивное таяние снега начнется уже 29 апреля, когда с запада поступит более теплая воздушная масса и весьма вероятны прояснения», — сообщает ГИС-центр ПГНИУ.  Таким образом, воздух может прогреться до +7...+9 градусов. 30 апреля снег начнет активно таять, ожижаются умеренные дожди. Воздух прогреется до +5..+7 градусов.  При этом 1 мая в Пермском крае ожидается новое вторжение холода. К тому моменту снег сохранится в основном на востоке края, где его и выпадет больше, чем в других районах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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