Неделя в Пермском крае не будет аномально холодной

Несмотря на снежный коллапс 28 апреля, неделя в Пермском крае в целом аномально холодной не будет. Отклонение от нормы составит всего 2,5 градуса на северо-западе края и до 4 градусов на востоке.
«В отличие от большинства очень сильных весенних снегопадов, нынешний не сопровождается такой сильной и продолжительной волной холода. Интенсивное таяние снега начнется уже 29 апреля, когда с запада поступит более теплая воздушная масса и весьма вероятны прояснения», — сообщает ГИС-центр ПГНИУ.
Таким образом, воздух может прогреться до +7...+9 градусов. 30 апреля снег начнет активно таять, ожижаются умеренные дожди. Воздух прогреется до +5..+7 градусов.
При этом 1 мая в Пермском крае ожидается новое вторжение холода. К тому моменту снег сохранится в основном на востоке края, где его и выпадет больше, чем в других районах.
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