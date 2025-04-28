ДТП произошло около 12 часов 28 апреля
новость из сюжетаСнегопад в Перми в апреле 2025 года
Автобус с пассажирами из-за снегопада слетел с трассы в Пермском крае. Об этом сообщает местное издание «Камские Зори».
«В Добрянке (Пермский край) 28 апреля около 12:00 произошла авария с автобусом. Он ехал по маршруту №170. Водитель транспортного средства не справился с управлением и вылетел на обочину. Во время аварии нет пострадавших», — пишет СМИ.
Сообщается, что автобус получил повреждения. Сейчас полиция проводит проверку. URA.RU также направило запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю с целью подтвердить информацию. Ответ ожидается.
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