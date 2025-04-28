Автобус с пассажирами из-за снегопада слетел с трассы в Пермском крае

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ДТП произошло около 12 часов 28 апреля
ДТП произошло около 12 часов 28 апреля Фото:
новость из сюжета
Снегопад в Перми в апреле 2025 года

Автобус с пассажирами из-за снегопада слетел с трассы в Пермском крае. Об этом сообщает местное издание «Камские Зори». 

«В Добрянке (Пермский край) 28 апреля около 12:00 произошла авария с автобусом. Он ехал по маршруту №170. Водитель транспортного средства не справился с управлением и вылетел на обочину. Во время аварии нет пострадавших», — пишет СМИ.

Сообщается, что автобус получил повреждения. Сейчас полиция проводит проверку. URA.RU также направило запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю с целью подтвердить информацию. Ответ ожидается. 

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Автобус с пассажирами из-за снегопада слетел с трассы в Пермском крае. Об этом сообщает местное издание «Камские Зори».  «В Добрянке (Пермский край) 28 апреля около 12:00 произошла авария с автобусом. Он ехал по маршруту №170. Водитель транспортного средства не справился с управлением и вылетел на обочину. Во время аварии нет пострадавших», — пишет СМИ. Сообщается, что автобус получил повреждения. Сейчас полиция проводит проверку. URA.RU также направило запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю с целью подтвердить информацию. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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