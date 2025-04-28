28 апреля 2025

В Перми на 9 мая панки устроят бесплатный рок-концерт для ветеранов и детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рок-концерт для ветеранов пройдет 9 мая
Рок-концерт для ветеранов пройдет 9 мая Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне

В Перми в День Победы состоится праздничный рок-концерт «1945». В клубе «Свобода» группа РУНА исполнит свои песни, а также песни военных лет в рок-стилистике (0+). Вход для ветеранов, пенсионеров и детей до 12 лет — свободный, говорится в афише.

«„1945“ — память героизму. Память тем, кто гордо сражался на фронте, защищал тыл и каждый день приближал победу. Этим концертом мы хотим выразить уважение нашим предкам: дедушкам и бабушкам, воспитавшим наших родителей и нас», — говорится на странице концерта в соцсети «ВКонтакте».

Концерт состоится 9 мая. Возрастное ограничение отсутствует.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми в День Победы состоится праздничный рок-концерт «1945». В клубе «Свобода» группа РУНА исполнит свои песни, а также песни военных лет в рок-стилистике (0+). Вход для ветеранов, пенсионеров и детей до 12 лет — свободный, говорится в афише. «„1945“ — память героизму. Память тем, кто гордо сражался на фронте, защищал тыл и каждый день приближал победу. Этим концертом мы хотим выразить уважение нашим предкам: дедушкам и бабушкам, воспитавшим наших родителей и нас», — говорится на странице концерта в соцсети «ВКонтакте». Концерт состоится 9 мая. Возрастное ограничение отсутствует.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...