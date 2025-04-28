В Перми на 9 мая панки устроят бесплатный рок-концерт для ветеранов и детей

Рок-концерт для ветеранов пройдет 9 мая
новость из сюжетаРоссия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне
В Перми в День Победы состоится праздничный рок-концерт «1945». В клубе «Свобода» группа РУНА исполнит свои песни, а также песни военных лет в рок-стилистике (0+). Вход для ветеранов, пенсионеров и детей до 12 лет — свободный, говорится в афише.
«„1945“ — память героизму. Память тем, кто гордо сражался на фронте, защищал тыл и каждый день приближал победу. Этим концертом мы хотим выразить уважение нашим предкам: дедушкам и бабушкам, воспитавшим наших родителей и нас», — говорится на странице концерта в соцсети «ВКонтакте».
Концерт состоится 9 мая. Возрастное ограничение отсутствует.
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