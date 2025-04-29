Борцы из РФ и США выяснят отношения на ковре

Глава Минспорта РФ Дегтярев: Россия и США проведут матчевую встречу по борьбе
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Россия и США вскоре могут провести матчевую встречу по спортивной борьбе, рассказал Дегтярев
Россия и США вскоре могут провести матчевую встречу по спортивной борьбе, рассказал Дегтярев Фото:

Россия и Соединенные Штаты Америки организуют совместную матчевую встречу по спортивной борьбе. Об этом рассказал глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев.

«У нас достигнута договоренность с федерацией мировой борьбы и американской федерацией по борьбе о проведении матчевой встречи России и США по [спортивной] борьбе», — сказал Дегтярев в разговоре с Shot. Он отметил, что данное событие запланировано на июль-август текущего года.

Как сообщил Дегтярев в ходе марафона «Знание.Первые», конкретные детали мероприятия будут согласованы в ближайшее время. Одновременно продолжается работа по организации турниров между Россией и США и по другим спортивным дисциплинам.

Ранее Дегтярев презентовал инициативу «Новая высота», целью которой является обеспечение ветеранов СВО с инвалидностью возможностью заниматься физической активностью в доступных условиях, пишет «Царьград». В рамках проекта планируется открытие пилотных спортивных площадок в Туле, Екатеринбурге, Донецке, Пензе и Челябинске.

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Россия и Соединенные Штаты Америки организуют совместную матчевую встречу по спортивной борьбе. Об этом рассказал глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев. «У нас достигнута договоренность с федерацией мировой борьбы и американской федерацией по борьбе о проведении матчевой встречи России и США по [спортивной] борьбе», — сказал Дегтярев в разговоре с Shot. Он отметил, что данное событие запланировано на июль-август текущего года. Как сообщил Дегтярев в ходе марафона «Знание.Первые», конкретные детали мероприятия будут согласованы в ближайшее время. Одновременно продолжается работа по организации турниров между Россией и США и по другим спортивным дисциплинам. Ранее Дегтярев презентовал инициативу «Новая высота», целью которой является обеспечение ветеранов СВО с инвалидностью возможностью заниматься физической активностью в доступных условиях, пишет «Царьград». В рамках проекта планируется открытие пилотных спортивных площадок в Туле, Екатеринбурге, Донецке, Пензе и Челябинске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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