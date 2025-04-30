Осужденному из пермской колонии в Губахе передали наркотики, которые были спрятаны в рукоятки бритвенных станков. Незаконную посылку выявили сотрудники ГУФСИН по Пермскому краю, а в полиции на него возбудили уголовное дело. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
«Чтобы получить наркотики, мужчина позвонил своему знакомому и попросил отправить ему посылку. Отправитель спрятал растительный наркотик в ручки бритвенных станков. Всего правоохранители обнаружили 32 свертка с наркотиками», — пояснили в полиции. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.
Поначалу тот, кто передал гашиш заключенному, дал признательные показания, но в суде отказался от них и заявил, что невиновен. Тем не менее суд признал его виновным. Следующие девять лет мужчина проведет в колонии особого режима.
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