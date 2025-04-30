В мае пермяки смогут наблюдать в небе полет космической станции

Международная космическая станция в мае несколько раз пролетит над Пермью
© Служба новостей «URA.RU»
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Ее восход будет начинаться на юго-западе
Ее восход будет начинаться на юго-западе Фото:

В Пермском крае с 3 по 9 мая наступит период видимости МКС. Ее восход будет начинаться на юго-западе.

«В Перми МКС станет видна: 3 мая в 03:36, 4 мая в 02:48, 5 мая в 03:35, 6 мая в 02:47, 7 мая в 03:34, 8 мая в 02:46, 9 мая в 03:33», — сообщает Пермский планетарий на своем официальном сайте. 

В учреждении указали лишь примерное время видимости в Перми. На тот случай, если орбита МКС существенно не изменится.

В 2024 году URA.RU сообщало о том, что в небе над Пермью пролетала МКС. На ее борту находился экипаж из россиян и американцев Это Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, а также американские астронавты Франциско Рубио, Стивен Боуэн, Уоррен Хобург, а также космонавт из ОАЭ Султан аль-Нейади.

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В Пермском крае с 3 по 9 мая наступит период видимости МКС. Ее восход будет начинаться на юго-западе. «В Перми МКС станет видна: 3 мая в 03:36, 4 мая в 02:48, 5 мая в 03:35, 6 мая в 02:47, 7 мая в 03:34, 8 мая в 02:46, 9 мая в 03:33», — сообщает Пермский планетарий на своем официальном сайте.  В учреждении указали лишь примерное время видимости в Перми. На тот случай, если орбита МКС существенно не изменится. В 2024 году URA.RU сообщало о том, что в небе над Пермью пролетала МКС. На ее борту находился экипаж из россиян и американцев Это Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, а также американские астронавты Франциско Рубио, Стивен Боуэн, Уоррен Хобург, а также космонавт из ОАЭ Султан аль-Нейади.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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