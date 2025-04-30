В мае пермяки смогут наблюдать в небе полет космической станции

В Пермском крае с 3 по 9 мая наступит период видимости МКС. Ее восход будет начинаться на юго-западе.
«В Перми МКС станет видна: 3 мая в 03:36, 4 мая в 02:48, 5 мая в 03:35, 6 мая в 02:47, 7 мая в 03:34, 8 мая в 02:46, 9 мая в 03:33», — сообщает Пермский планетарий на своем официальном сайте.
В учреждении указали лишь примерное время видимости в Перми. На тот случай, если орбита МКС существенно не изменится.
В 2024 году URA.RU сообщало о том, что в небе над Пермью пролетала МКС. На ее борту находился экипаж из россиян и американцев Это Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, а также американские астронавты Франциско Рубио, Стивен Боуэн, Уоррен Хобург, а также космонавт из ОАЭ Султан аль-Нейади.
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