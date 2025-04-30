Немецкие танки с крестами, находящиеся на Украине, вызывают определенные ассоциации, от которых невозможно уйти. Об этом на просветительском марафоне «Знание. Первые» заявил президент РФ Владимир Путин.
«Сегодня, конечно, когда мы видим на Украине танки немецкого производства с крестами, возникают некоторые ассоциации», — заявил Путин. Трансляция мероприятия велась на официальном сайте марафона. Он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, который проходит в нескольких городах России. Марафон организован с 28 по 30 апреля, а основное событие проходит в Москве в музее Победы на Поклонной горе.
Владимир Путин ранее уже говорил, что современные танки Leopard 2, которые Германия отправляет на Украину, имеют на себе такие же кресты, как танки времен Второй мировой войны. Он подчеркивал, что Германия снова угрожает России, используя военную технику, которые ассоциируются с нацистским прошлым.
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