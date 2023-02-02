Путин нашел «невероятную» черту у танков Leopard

Путин: танки Leopard имеют кресты со времен гитлеровской Германии
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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, путин владимир
Эмблема на немецких танках не изменилась со времен ВОВ, заметил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Современные танки Leopard 2, которые ФРГ отправляет на Украину, имеют такие же кресты, что и танки времен ВОВ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на мероприятии в честь 80-летия Сталинградской битвы.

«Невероятно: нам снова угрожают немецкими танками Leopard. На их борту — кресты … Вновь собираются воевать на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев», — заявил Путин во время трансляции на «Россия 24».

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Современные танки Leopard 2, которые ФРГ отправляет на Украину, имеют такие же кресты, что и танки времен ВОВ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на мероприятии в честь 80-летия Сталинградской битвы. «Невероятно: нам снова угрожают немецкими танками Leopard. На их борту — кресты … Вновь собираются воевать на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев», — заявил Путин во время трансляции на «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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