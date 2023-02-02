Путин нашел «невероятную» черту у танков Leopard

Эмблема на немецких танках не изменилась со времен ВОВ, заметил Владимир Путин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Современные танки Leopard 2, которые ФРГ отправляет на Украину, имеют такие же кресты, что и танки времен ВОВ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на мероприятии в честь 80-летия Сталинградской битвы.
«Невероятно: нам снова угрожают немецкими танками Leopard. На их борту — кресты … Вновь собираются воевать на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев», — заявил Путин во время трансляции на «Россия 24».
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