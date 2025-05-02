Пермякам рассказали, как выбрать мясо и сделать безопасный шашлык

В канун майских выходных Роспотребнадздор Прикамья рассказал, как сделать безопасным пикник на природе. Чтобы отдых прошел безопасно, необходимо ответственно подходить к выбору, хранению и приготовлению мясной продукции.
«При покупке мяса обращайте внимание на его внешний вид, консистенцию и запах. Свежий кусок говядины должен быть упругим — при нажатии пальцем поверхность быстро восстанавливает форму. Мясо должно быть чуть влажным, без липкости, с прозрачным алым соком при надрезе. Жир не должен быть ярко-желтым или бурым — это признак некачественного продукта», — сообщается на сайте ведомства.
Шашлык следует готовить из свежего мяса, нарезанного крупными кусками поперек волокон. Лучше всего использовать маринады на основе лимонного сока или овощей, так как они менее скоропортящиеся. Мясо жарят до полной готовности не менее 5–7 минут с каждой стороны, а готовность проверяют по прозрачному соку и равномерной окраске внутри.
Но даже при жарке на мангале возможно сохранение патогенных бактерий. Поэтому для повышения безопасности Роспотребнадзор рекомендует использовать специи — красный и черный перец, шафран, тимьян, горчицу.
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