Жена пермского фигуриста Татьяна Волосожар рассказала, как проводит майские

Супруга пермского фигуриста Волосожар: на майские устроили мини-отпуск в отеле
© Служба новостей «URA.RU»
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На майские Татьяна выбрала отдых с детьми в гостинице
На майские Татьяна выбрала отдых с детьми в гостинице Фото:

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и жена пермского фигуриста Татьяна Волосожар рассказала, что майские праздники проводит в отеле. Это избавило ее от бытовых забот и проблем.

«Устроили с детками себе мини-отпуск в отеле. Никакой готовки, уборки, только отдых и время друг для друга. Дети в восторге от бассейна и вкусной еды, а я наконец могу расслабиться и выдохнуть», — написала у себя в telegram-канале Татьяна, пожелав всем отличных праздничных выходных.

У Татьяны Волосожар трое детей от Максима Транькова — фигуриста из Перми. Татьяна и Максим — олимпийские чемпионы по фигурному катанию 2014 года. Через год после получения титула олимпийских чемпионов стали мужем и женой. В настоящее время являются участниками различных проектов.

Ранее URA.RU рассказывало, чем в майские праздники будут заниматься пермские политики. Кто-то поедет на дачу, кто-то будет работать, а кто-то — пойдет в кино. 

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и жена пермского фигуриста Татьяна Волосожар рассказала, что майские праздники проводит в отеле. Это избавило ее от бытовых забот и проблем. «Устроили с детками себе мини-отпуск в отеле. Никакой готовки, уборки, только отдых и время друг для друга. Дети в восторге от бассейна и вкусной еды, а я наконец могу расслабиться и выдохнуть», — написала у себя в telegram-канале Татьяна, пожелав всем отличных праздничных выходных. У Татьяны Волосожар трое детей от Максима Транькова — фигуриста из Перми. Татьяна и Максим — олимпийские чемпионы по фигурному катанию 2014 года. Через год после получения титула олимпийских чемпионов стали мужем и женой. В настоящее время являются участниками различных проектов. Ранее URA.RU рассказывало, чем в майские праздники будут заниматься пермские политики. Кто-то поедет на дачу, кто-то будет работать, а кто-то — пойдет в кино. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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