Жена пермского фигуриста Татьяна Волосожар рассказала, как проводит майские

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и жена пермского фигуриста Татьяна Волосожар рассказала, что майские праздники проводит в отеле. Это избавило ее от бытовых забот и проблем.
«Устроили с детками себе мини-отпуск в отеле. Никакой готовки, уборки, только отдых и время друг для друга. Дети в восторге от бассейна и вкусной еды, а я наконец могу расслабиться и выдохнуть», — написала у себя в telegram-канале Татьяна, пожелав всем отличных праздничных выходных.
У Татьяны Волосожар трое детей от Максима Транькова — фигуриста из Перми. Татьяна и Максим — олимпийские чемпионы по фигурному катанию 2014 года. Через год после получения титула олимпийских чемпионов стали мужем и женой. В настоящее время являются участниками различных проектов.
Ранее URA.RU рассказывало, чем в майские праздники будут заниматься пермские политики. Кто-то поедет на дачу, кто-то будет работать, а кто-то — пойдет в кино.
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