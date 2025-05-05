Пермские волонтеры уехали в Белгород помогать коллегам со сбором груза на фронт

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Пермяки помогают белгородцам формировать и отправлять груз для бойцов на СВО
Пермяки помогают белгородцам формировать и отправлять груз для бойцов на СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пермяки, участвующие в сборе и отправке груза для бойцов на спецоперацию, отправились в Белгород. Участники движения «Молот-наш пермский танковый батальон» пояснили, что их задача — «помочь коллегам руками».

«Мы отправляемся во вторую гуманитарную миссию. На этот раз — в Белгород. В планах -увидеться со всеми нашими помощниками на Белгородском и Курском направлениях, развезти грузы, принять груз „МОЛОТА“ (движения „Молот-наш пермский танковый батальон“), который вы отгрузите во вторник. Ну, и, конечно, посильно помочь руками там, где наша помощь будет нужна», — сообщается в telegram-канале пермского движения.

Так, на днях, пермские волонтеры посетили в Белгороде госпиталь, где проходят восстановление участники спецоперации. Они также высадили на белгородской земле вишневый сад.

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Пермяки, участвующие в сборе и отправке груза для бойцов на спецоперацию, отправились в Белгород. Участники движения «Молот-наш пермский танковый батальон» пояснили, что их задача — «помочь коллегам руками». «Мы отправляемся во вторую гуманитарную миссию. На этот раз — в Белгород. В планах -увидеться со всеми нашими помощниками на Белгородском и Курском направлениях, развезти грузы, принять груз „МОЛОТА“ (движения „Молот-наш пермский танковый батальон“), который вы отгрузите во вторник. Ну, и, конечно, посильно помочь руками там, где наша помощь будет нужна», — сообщается в telegram-канале пермского движения. Так, на днях, пермские волонтеры посетили в Белгороде госпиталь, где проходят восстановление участники спецоперации. Они также высадили на белгородской земле вишневый сад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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