В пермских школах вместо звонков зазвучат военные песни

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дребезжание железа заменит мелодия
Дребезжание железа заменит мелодия Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Школьные звонки в Перми заменят на отрывки из песен военных лет. Акцию приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, рассказали в министерстве образования Пермского края.

«С приближением 9 Мая во всех школах страны вместо традиционных звонков звучат фрагменты популярных песен: «Казаки в Берлине», «Катюша», «Смуглянка» и другие. Акция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», — говорится на сайте министерства.

Проект «Мелодии вместо звонков» запущен в российских школах в ноябре 2024 года. Об окончании или начале урока теперь сигнализируют фрагменты популярных мелодий и классических произведений. Например, звонки заменяли на мелодии Александры Пахмутовой и музыку из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Школьные звонки в Перми заменят на отрывки из песен военных лет. Акцию приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, рассказали в министерстве образования Пермского края. «С приближением 9 Мая во всех школах страны вместо традиционных звонков звучат фрагменты популярных песен: «Казаки в Берлине», «Катюша», «Смуглянка» и другие. Акция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», — говорится на сайте министерства. Проект «Мелодии вместо звонков» запущен в российских школах в ноябре 2024 года. Об окончании или начале урока теперь сигнализируют фрагменты популярных мелодий и классических произведений. Например, звонки заменяли на мелодии Александры Пахмутовой и музыку из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...