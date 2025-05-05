В пермских школах вместо звонков зазвучат военные песни

Школьные звонки в Перми заменят на отрывки из песен военных лет. Акцию приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, рассказали в министерстве образования Пермского края.
«С приближением 9 Мая во всех школах страны вместо традиционных звонков звучат фрагменты популярных песен: «Казаки в Берлине», «Катюша», «Смуглянка» и другие. Акция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», — говорится на сайте министерства.
Проект «Мелодии вместо звонков» запущен в российских школах в ноябре 2024 года. Об окончании или начале урока теперь сигнализируют фрагменты популярных мелодий и классических произведений. Например, звонки заменяли на мелодии Александры Пахмутовой и музыку из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского.
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