Пермь отметит День Победы парадом, рок-концертом и салютом. Афиша

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
80 лет победы. Пермь, тротуар, праздник, улица ленина, георгиевская лента, лукойл, весна, облачная погода, 80 лет победы
Пермь готова к Дню Победы Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Пермь, как и вся страна 9 мая широко отмечает День Победы. В городе запланирована масса мероприятий. Чтобы не пропустить главные — читайте обзор URA.RU.

Парад Победы стартует в 10:00 по Октябрьской площади. После прохождения техники и военных начнется шествие «Бессмертного полка». Его участники пройдут до Театра-Театра.

Главный концерт праздника пройдет как раз на площади у Театра-Театра. Здесь же с 10:00 начнется трансляция Парада — для тех, кому не хватило мест на Октябрьской площади. На сцене выступят хор МЛАДА, группа «Дозор» и другие коллективы. Завершит программу выступление Пермского губернского оркестра с солистом Мариинского театра Владимиром Целебровским.

Поезд Победы «Молотов» прибудет 9 мая на станцию Пермь II. Эшелон простоит здесь до 11 мая. Паровоз П-36 «Генерал» подвезет за собой платформы с промышленными станками, с мотовилихинскими пушками А-19 и МЛ-20, вагоны с внутренней экспозицией — грузовой стилизованный под эвакуацию заводов, вагон Памяти, вагоны эвакопоезда. Бесплатные экскурсии, судя по сайту туроператора «Бирамия», уже разобраны.

«Баллада о солдате» (12+) — бесплатный показ легендарной ленты Григория Чухрая пройдет в 15:00 в «Кристалле». Хороший повод посмотреть и обсудить фильм всей семьей.

Рок-концерт «1945» (0+) начнется в 20:00 в клубе «Свобода». Группа РУНА исполнит свои песни, а также песни военных лет в рок-стилистике. Вход для ветеранов, пенсионеров и детей до 12 лет — свободный.

Праздничный салют запустят в 23:00. Фейерверк влетит с территории городского пляжа у Коммунального моста. И пляж, и мост будут закрыты, так что смотреть салют лучше всего с центральной набережной. За деньги можно купить билет на прогулочный теплоход и наблюдать шоу с воды.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермь, как и вся страна 9 мая широко отмечает День Победы. В городе запланирована масса мероприятий. Чтобы не пропустить главные — читайте обзор URA.RU. Парад Победы стартует в 10:00 по Октябрьской площади. После прохождения техники и военных начнется шествие «Бессмертного полка». Его участники пройдут до Театра-Театра. Главный концерт праздника пройдет как раз на площади у Театра-Театра. Здесь же с 10:00 начнется трансляция Парада — для тех, кому не хватило мест на Октябрьской площади. На сцене выступят хор МЛАДА, группа «Дозор» и другие коллективы. Завершит программу выступление Пермского губернского оркестра с солистом Мариинского театра Владимиром Целебровским. Поезд Победы «Молотов» прибудет 9 мая на станцию Пермь II. Эшелон простоит здесь до 11 мая. Паровоз П-36 «Генерал» подвезет за собой платформы с промышленными станками, с мотовилихинскими пушками А-19 и МЛ-20, вагоны с внутренней экспозицией — грузовой стилизованный под эвакуацию заводов, вагон Памяти, вагоны эвакопоезда. Бесплатные экскурсии, судя по сайту туроператора «Бирамия», уже разобраны. «Баллада о солдате» (12+) — бесплатный показ легендарной ленты Григория Чухрая пройдет в 15:00 в «Кристалле». Хороший повод посмотреть и обсудить фильм всей семьей. Рок-концерт «1945» (0+) начнется в 20:00 в клубе «Свобода». Группа РУНА исполнит свои песни, а также песни военных лет в рок-стилистике. Вход для ветеранов, пенсионеров и детей до 12 лет — свободный. Праздничный салют запустят в 23:00. Фейерверк влетит с территории городского пляжа у Коммунального моста. И пляж, и мост будут закрыты, так что смотреть салют лучше всего с центральной набережной. За деньги можно купить билет на прогулочный теплоход и наблюдать шоу с воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...