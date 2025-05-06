Пермь готова к Дню Победы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

новость из сюжета Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Пермь, как и вся страна 9 мая широко отмечает День Победы. В городе запланирована масса мероприятий. Чтобы не пропустить главные — читайте обзор URA.RU.

Парад Победы стартует в 10:00 по Октябрьской площади. После прохождения техники и военных начнется шествие «Бессмертного полка». Его участники пройдут до Театра-Театра.

Главный концерт праздника пройдет как раз на площади у Театра-Театра. Здесь же с 10:00 начнется трансляция Парада — для тех, кому не хватило мест на Октябрьской площади. На сцене выступят хор МЛАДА, группа «Дозор» и другие коллективы. Завершит программу выступление Пермского губернского оркестра с солистом Мариинского театра Владимиром Целебровским.

Поезд Победы «Молотов» прибудет 9 мая на станцию Пермь II. Эшелон простоит здесь до 11 мая. Паровоз П-36 «Генерал» подвезет за собой платформы с промышленными станками, с мотовилихинскими пушками А-19 и МЛ-20, вагоны с внутренней экспозицией — грузовой стилизованный под эвакуацию заводов, вагон Памяти, вагоны эвакопоезда. Бесплатные экскурсии, судя по сайту туроператора «Бирамия», уже разобраны.

«Баллада о солдате» (12+) — бесплатный показ легендарной ленты Григория Чухрая пройдет в 15:00 в «Кристалле». Хороший повод посмотреть и обсудить фильм всей семьей.

Рок-концерт «1945» (0+) начнется в 20:00 в клубе «Свобода». Группа РУНА исполнит свои песни, а также песни военных лет в рок-стилистике. Вход для ветеранов, пенсионеров и детей до 12 лет — свободный.

Праздничный салют запустят в 23:00. Фейерверк влетит с территории городского пляжа у Коммунального моста. И пляж, и мост будут закрыты, так что смотреть салют лучше всего с центральной набережной. За деньги можно купить билет на прогулочный теплоход и наблюдать шоу с воды.