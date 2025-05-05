Челябинская область вошла в топ регионов РФ по подготовке школьников-химиков

Челябинская область, Москва и Республика Татарстан признаны сильнейшими центрами подготовки школьников-олимпиадников по химии в России. Об этом сообщил руководитель сборной России на Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии Вадим Еремин.
«Это, в первую очередь, Москва, Республика Татарстан, Челябинская область», — рассказал ТАСС Еремин. Он также отметил традиционно высокий уровень подготовки юных химиков в Санкт-Петербурге, Мордовии и Краснодарском крае.
По словам эксперта, ключевым фактором успеха является наличие команды энтузиастов-преподавателей и заинтересованных чиновников. Когда они работают в тандеме, быстро появляется результат, считает Еремин.
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