Челябинская область вошла в топ регионов РФ по подготовке школьников-химиков

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Лучших молодых химиков готовят преподаватели-энтузиасты
Лучших молодых химиков готовят преподаватели-энтузиасты Фото:

Челябинская область, Москва и Республика Татарстан признаны сильнейшими центрами подготовки школьников-олимпиадников по химии в России. Об этом сообщил руководитель сборной России на Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии Вадим Еремин. 

«Это, в первую очередь, Москва, Республика Татарстан, Челябинская область», — рассказал ТАСС Еремин. Он также отметил традиционно высокий уровень подготовки юных химиков в Санкт-Петербурге, Мордовии и Краснодарском крае.

По словам эксперта, ключевым фактором успеха является наличие команды энтузиастов-преподавателей и заинтересованных чиновников. Когда они работают в тандеме, быстро появляется результат, считает Еремин.

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Челябинская область, Москва и Республика Татарстан признаны сильнейшими центрами подготовки школьников-олимпиадников по химии в России. Об этом сообщил руководитель сборной России на Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии Вадим Еремин.  «Это, в первую очередь, Москва, Республика Татарстан, Челябинская область», — рассказал ТАСС Еремин. Он также отметил традиционно высокий уровень подготовки юных химиков в Санкт-Петербурге, Мордовии и Краснодарском крае. По словам эксперта, ключевым фактором успеха является наличие команды энтузиастов-преподавателей и заинтересованных чиновников. Когда они работают в тандеме, быстро появляется результат, считает Еремин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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