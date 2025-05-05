05 мая 2025

Пермский Минтранс рассказал, почему новый речной сезон начался с ограничений

Минтранс: рейсы по маршруту «Пермь-Закамск» были отменены из-за подъема воды
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейсы «ЭкоходЪ 2» были отменены из-за паводка
Рейсы «ЭкоходЪ 2» были отменены из-за паводка Фото:

Посадка пассажиров на прогулочные речные рейсы в Перми была временно приостановлена из-за резкого подъема уровня воды после сброса воды со шлюзов Камской ГЭС. Подъем составил 1,76 метра, сообщает пресс-служба министерства транспорта Пермского края. 

«С учетом значительного роста уровня воды в хранилище 2 мая временно была приостановлена посадка пассажиров на прогулочные рейсы. Тогда же были проведены мероприятия по корректировке трапа-сходни от причала №1 до лестничного марша набережной», — сообщили URA.RU в Минтрансе. В ведомстве уточнили, что уже с 3 мая и посадка и высадка пассажиров осуществляется в штатном режиме.

Ранее стало известно, что рейсы «ЭкоходЪ 2» по маршруту «Пермь — Закамск» были отменены из-за паводка. 1 мая в Пермском крае стартовал новый речной сезон. По маршруту Пермь — Закамск — Краснокамск было запущено электросудно компании «ВодоходЪ». 

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Посадка пассажиров на прогулочные речные рейсы в Перми была временно приостановлена из-за резкого подъема уровня воды после сброса воды со шлюзов Камской ГЭС. Подъем составил 1,76 метра, сообщает пресс-служба министерства транспорта Пермского края.  «С учетом значительного роста уровня воды в хранилище 2 мая временно была приостановлена посадка пассажиров на прогулочные рейсы. Тогда же были проведены мероприятия по корректировке трапа-сходни от причала №1 до лестничного марша набережной», — сообщили URA.RU в Минтрансе. В ведомстве уточнили, что уже с 3 мая и посадка и высадка пассажиров осуществляется в штатном режиме. Ранее стало известно, что рейсы «ЭкоходЪ 2» по маршруту «Пермь — Закамск» были отменены из-за паводка. 1 мая в Пермском крае стартовал новый речной сезон. По маршруту Пермь — Закамск — Краснокамск было запущено электросудно компании «ВодоходЪ». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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