Пермский Минтранс рассказал, почему новый речной сезон начался с ограничений

Посадка пассажиров на прогулочные речные рейсы в Перми была временно приостановлена из-за резкого подъема уровня воды после сброса воды со шлюзов Камской ГЭС. Подъем составил 1,76 метра, сообщает пресс-служба министерства транспорта Пермского края.
«С учетом значительного роста уровня воды в хранилище 2 мая временно была приостановлена посадка пассажиров на прогулочные рейсы. Тогда же были проведены мероприятия по корректировке трапа-сходни от причала №1 до лестничного марша набережной», — сообщили URA.RU в Минтрансе. В ведомстве уточнили, что уже с 3 мая и посадка и высадка пассажиров осуществляется в штатном режиме.
Ранее стало известно, что рейсы «ЭкоходЪ 2» по маршруту «Пермь — Закамск» были отменены из-за паводка. 1 мая в Пермском крае стартовал новый речной сезон. По маршруту Пермь — Закамск — Краснокамск было запущено электросудно компании «ВодоходЪ».
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