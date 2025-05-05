Налоговая банкротит экс-главу пермского города Афанасьева, осужденного за превышение полномочий

Межрайонная инспекция ФНС по региону добивается признания бывшего мэра Горнозаводска (Пермский край) банкротом. Речь идет об Александре Афанасьеве. С заявлением ведомство вышло в краевой арбитраж. Сумма требований — 1,3 млн рублей.
«Заявление ФНС оставлено без движения до 26 мая 2025 года. Заявителю предложили устранить недостатки, которые стали основанием для настоящего определения. Речь идет о предоставлении почтовой квитанции по направленной должнику корреспонденции и документов, подтверждающих основания требований истца. На сайте ФССП России сказано, что задолженность Александра Афанасьева перед бюджетом Горнозаводска превышает 9 млн рублей», — сказано в картотеке дел.
Ранее URA.RU сообщало, что Александр Афанасьев руководил районом с перерывом. В 2016 году он был вынужден оставить должность. Горнозаводский суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления»). Он подписал фиктивные акты приемки работ по ремонту местного дома культуры. Афанасьев обжаловал решение в краевом суде, который переквалифицировал действия бывшего чиновника на ст. 293 УК РФ («Халатность») и освободил его от наказания в связи с применением акта амнистии.
В 2020-2021 годах, по версии следствия, он незаконно распорядился муниципальной собственностью — крупным имущественным комплексом. Он незаконно передал часть уставного капитала юрлица, учредителем которого был муниципалитет, двум своим знакомым. Впоследствии муниципалитет не смог контролировать деятельность предприятия, что привело к его банкротству. Летом 2024 года он был признан виновным в превышении должностных полномочий и приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.
В декабре 2024 года Александр Афанасьев заключил контракт с Министерством обороны и отправился на фронт. СМИ сообщали, что спустя некоторое время он пропал там без вести.
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