Президент Ирана тепло поздравил Путина с 80-летием Победы

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора выразил российскому президенту Владимиру Путину искренние поздравления по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Президент Ирана также тепло поздравил Владимира Путина и всех граждан России с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне», — рассказали в Кремле. Кроме того, в ходе телефонного разговора лидеры рассмотрели вопросы развития двустороннего сотрудничества в рамках Договора о всеобъемлющем экономическом партнерстве. Особое внимание было уделено углублению взаимовыгодных торгово-инвестиционных отношений, в том числе посредством реализации масштабных совместных проектов в транспортной и энергетической сферах.
Также Пезешкиан выразил признательность Путину за оказанную помощь в ликвидации последствий взрыва в порту Шахид-Раджаи. Российский президент вновь выразил глубокие соболезнования в связи с жертвами в результате инцидента, произошедшего в порту 26 апреля. В свою очередь, Пезешкиан особо отметил оперативность действий российской стороны по предоставлению помощи и высоко оценил профессионализм специалистов МЧС России, принимавших участие в ликвидации последствий трагедии.
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