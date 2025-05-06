Президент Ирана тепло поздравил Путина с 80-летием Победы

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Пезешкиан поблагодарил Путина за помощь в ликвидации последствий взрыва в порту Шахид-Раджаи
Пезешкиан поблагодарил Путина за помощь в ликвидации последствий взрыва в порту Шахид-Раджаи Фото:

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора выразил российскому президенту Владимиру Путину искренние поздравления по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент Ирана также тепло поздравил Владимира Путина и всех граждан России с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне», — рассказали в Кремле. Кроме того, в ходе телефонного разговора лидеры рассмотрели вопросы развития двустороннего сотрудничества в рамках Договора о всеобъемлющем экономическом партнерстве. Особое внимание было уделено углублению взаимовыгодных торгово-инвестиционных отношений, в том числе посредством реализации масштабных совместных проектов в транспортной и энергетической сферах.

Также Пезешкиан выразил признательность Путину за оказанную помощь в ликвидации последствий взрыва в порту Шахид-Раджаи. Российский президент вновь выразил глубокие соболезнования в связи с жертвами в результате инцидента, произошедшего в порту 26 апреля. В свою очередь, Пезешкиан особо отметил оперативность действий российской стороны по предоставлению помощи и высоко оценил профессионализм специалистов МЧС России, принимавших участие в ликвидации последствий трагедии.

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Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора выразил российскому президенту Владимиру Путину искренние поздравления по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. «Президент Ирана также тепло поздравил Владимира Путина и всех граждан России с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне», — рассказали в Кремле. Кроме того, в ходе телефонного разговора лидеры рассмотрели вопросы развития двустороннего сотрудничества в рамках Договора о всеобъемлющем экономическом партнерстве. Особое внимание было уделено углублению взаимовыгодных торгово-инвестиционных отношений, в том числе посредством реализации масштабных совместных проектов в транспортной и энергетической сферах. Также Пезешкиан выразил признательность Путину за оказанную помощь в ликвидации последствий взрыва в порту Шахид-Раджаи. Российский президент вновь выразил глубокие соболезнования в связи с жертвами в результате инцидента, произошедшего в порту 26 апреля. В свою очередь, Пезешкиан особо отметил оперативность действий российской стороны по предоставлению помощи и высоко оценил профессионализм специалистов МЧС России, принимавших участие в ликвидации последствий трагедии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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