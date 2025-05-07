Стало известно, сколько стоит один из хедлайнеров 9 Мая в Екатеринбурге

Группа «Рондо» выступит в Екатеринбурге за 2,5 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Группа выйдет на сцену в Историческом сквере
Группа выйдет на сцену в Историческом сквере Фото:

Выступление группы «Рондо», которая споет 9 Мая в Екатеринбурге, обойдется в 2,5 млн рублей. Об этом URA.RU стало известно накануне праздника.

Дороже выступление будет, если заказчик решит провести безналичную оплату. Тогда к 2,5 млн рублей плюсуется комиссия в 15%.

На праздничном концерте в честь Дня Победы в Екатеринбурге также выступят Стас Пьеха и Юлия Паршута. В своем райдере Пьеха отказывается от ранних перелетов и настаивает на усиленной охране, а экс-солистка «Инь-Ян» просит гримера и парикмахера топ-класса, раствор для промывания носа.

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Выступление группы «Рондо», которая споет 9 Мая в Екатеринбурге, обойдется в 2,5 млн рублей. Об этом URA.RU стало известно накануне праздника. Дороже выступление будет, если заказчик решит провести безналичную оплату. Тогда к 2,5 млн рублей плюсуется комиссия в 15%. На праздничном концерте в честь Дня Победы в Екатеринбурге также выступят Стас Пьеха и Юлия Паршута. В своем райдере Пьеха отказывается от  ранних перелетов и настаивает на усиленной охране, а экс-солистка «Инь-Ян» просит гримера и парикмахера топ-класса, раствор для промывания носа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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