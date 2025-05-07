Стало известно, сколько стоит один из хедлайнеров 9 Мая в Екатеринбурге

Выступление группы «Рондо», которая споет 9 Мая в Екатеринбурге, обойдется в 2,5 млн рублей. Об этом URA.RU стало известно накануне праздника.
Дороже выступление будет, если заказчик решит провести безналичную оплату. Тогда к 2,5 млн рублей плюсуется комиссия в 15%.
На праздничном концерте в честь Дня Победы в Екатеринбурге также выступят Стас Пьеха и Юлия Паршута. В своем райдере Пьеха отказывается от ранних перелетов и настаивает на усиленной охране, а экс-солистка «Инь-Ян» просит гримера и парикмахера топ-класса, раствор для промывания носа.
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