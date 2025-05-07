В Кремле прокомментировали разговор Трампа о запрете российских спортсменов в мировом футболе

Песков: отстранение футболистов из РФ от чемпионата мира — несправедливое
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Кремле считают несправедливым, что российских футболистов отстранили от ФИФА
В Кремле считают несправедливым, что российских футболистов отстранили от ФИФА Фото:

В Кремле прокомментировали недавний разговор лидера США Дональда Трампа с президент ФИФА Джанни Инфантино об участии российских футболистов в международных чемпионатах. Официальный пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва выступает за возвращение футболистов из РФ в профессиональный международный спорт.

«Никто пока не может ответить на этот вопрос [о возвращении футболистов в ФИФА]. Мы выступаем за возращения российских футболистов во все международные соревнования. Отсутствие такой возможности [для них] крайне несправедливо», — подчеркнул Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. 

Ранее Трамп пообщался с президентом ФИФА, затронув тему участия российских спортсменов в международных чемпионатах. Президента США удивился, узнав, что для сборной РФ по футболу действует запрет на участие в чемпионате мира.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кремле прокомментировали недавний разговор лидера США Дональда Трампа с президент ФИФА Джанни Инфантино об участии российских футболистов в международных чемпионатах. Официальный пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва выступает за возвращение футболистов из РФ в профессиональный международный спорт. «Никто пока не может ответить на этот вопрос [о возвращении футболистов в ФИФА]. Мы выступаем за возращения российских футболистов во все международные соревнования. Отсутствие такой возможности [для них] крайне несправедливо», — подчеркнул Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.  Ранее Трамп пообщался с президентом ФИФА, затронув тему участия российских спортсменов в международных чемпионатах. Президента США удивился, узнав, что для сборной РФ по футболу действует запрет на участие в чемпионате мира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...