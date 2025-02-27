Членство Украины в НАТО может привести к неконтролируемой эскалации конфликта, что окажет серьезное воздействие на глобальную безопасность, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Это заявление было сделано на фоне обсуждений о возможном создании Украиной собственного военного альянса, альтернативного НАТО.
«Хочется напомнить, ... это и послужило триггером для того, чтобы внутриукраинское противостояние стало проблемой безопасности всего континента. В тот момент, когда из Украины начали делать натовский плацдарм... Членство Украины в НАТО будет означать резкую и неконтролируемую эскалацию конфликта...» — заявила Захарова во время брифинга. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».
Ранее, 24 февраля, в Киеве украинский лидер Владимир Зеленский выразил мнение, что в случае отказа НАТО принять Украину в свой состав, стране придется организовать собственный военный альянс. Это означает создание аналога НАТО на территории Украины. В то же время он подчеркнул, что Украина не в состоянии осуществить это самостоятельно. Поэтому, по словам Зеленского, необходимо начать переговоры с партнерами и привлечь их к участию в создании альянса. Украинский лидер уверен, что наличие такого оборонного союза обеспечит стране мир и безопасность.
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