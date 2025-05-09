Свердловские силовики съехались на банкет к губернатору

Денис Паслер собрал офицеров на праздничный прием в своей резиденции
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Парад Победы на площади 1905 года. Екатеринбург , кудрявцев александр, паслер денис, глушенков дмитрий
Денис Паслер с Дмитрием Глушенковым и Александром Кудрявцевым на утреннем параде Фото:
новость из сюжета
Свердловчане празднуют 9 Мая

Врио свердловского губернатора Денис Паслер в День Победы собрал глав силовых ведомств на банкет — согласно давней традиции. Корреспондент URA.RU заметил около 30 машин.

«Это официальное торжественное мероприятие, на котором присутствуют не только силовики, но и военные, Герои России, ветераны, в том числе боевых действий. Для главы региона это возможность поблагодарить собравшихся за верность присяге, за обеспечение и сохранение безопасности жизни свердловчан. В неформальной обстановке пообщаться и обсудить насущные вопросы, ведь у представителей правоохранительных органов нет праздников и выходных, они всегда в строю», — поделился с агентством один из участников встречи.

По словам другого собеседника, состав участников традиционный: руководство областных управлений Следкома, ФСБ, МВД, МЧС, прокуратуры, Росгвардии, военные, «силовой» блок правительства, в том числе замгубернатора Азат Салихов и министр общественной безопасности Александр Кудрявцев, спикер заксобрания Людмила Бабушкина, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Паслер впервые принимал участие в параде Победы. Врио губернатора он был назначен 26 марта. О том, как проходит празднование 9 Мая, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

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Врио свердловского губернатора Денис Паслер в День Победы собрал глав силовых ведомств на банкет — согласно давней традиции. Корреспондент URA.RU заметил около 30 машин. «Это официальное торжественное мероприятие, на котором присутствуют не только силовики, но и военные, Герои России, ветераны, в том числе боевых действий. Для главы региона это возможность поблагодарить собравшихся за верность присяге, за обеспечение и сохранение безопасности жизни свердловчан. В неформальной обстановке пообщаться и обсудить насущные вопросы, ведь у представителей правоохранительных органов нет праздников и выходных, они всегда в строю», — поделился с агентством один из участников встречи. По словам другого собеседника, состав участников традиционный: руководство областных управлений Следкома, ФСБ, МВД, МЧС, прокуратуры, Росгвардии, военные, «силовой» блок правительства, в том числе замгубернатора Азат Салихов и министр общественной безопасности Александр Кудрявцев, спикер заксобрания Людмила Бабушкина, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Паслер впервые принимал участие в параде Победы. Врио губернатора он был назначен 26 марта. О том, как проходит празднование 9 Мая, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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