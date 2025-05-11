Путин не сдержал эмоций после просмотра пронзительного трейлера к военному фильму. Видео

Путин не смог сдержать эмоции во время просмотра фильма «В списках не значился»
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Владимир Путин едва не прослезился, когда смотрел трейлер к фильму о защитниках Бретской крепости
Владимир Путин едва не прослезился, когда смотрел трейлер к фильму о защитниках Бретской крепости Фото:

Президент России Владимир Путин не смог сдержать эмоций во время просмотра трейлера нового фильма о Великой Отечественной войне «В списках не значился», посвященного подвигу защитников Брестской крепости. Об этом сообщил журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин, который опубликовал пронзительные кадры с мероприятия. 

Трейлер фильма был показан Владимиру Путину в рамках федерального просветительского марафона «Знание. Первые», организованного российским обществом «Знание» 30 апреля. После просмотра президент пообещал полностью ознакомиться с картиной. На опубликованных кадрах видно, что Путин с трудом сдерживает эмоции, слушая рассказ о подвиге советского народа в годы войны.

В фильме «В списках не значился» особое внимание уделено героизму защитников Брестской крепости, оказавших ожесточенное сопротивление фашистским захватчикам в первые дни войны. По словам организаторов презентации, картина содержит ранее не публиковавшиеся архивные материалы и интервью с потомками участников обороны, а также реконструкции ключевых моментов трагических событий июня 1941 года.

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Президент России Владимир Путин не смог сдержать эмоций во время просмотра трейлера нового фильма о Великой Отечественной войне «В списках не значился», посвященного подвигу защитников Брестской крепости. Об этом сообщил журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин, который опубликовал пронзительные кадры с мероприятия.  Трейлер фильма был показан Владимиру Путину в рамках федерального просветительского марафона «Знание. Первые», организованного российским обществом «Знание» 30 апреля. После просмотра президент пообещал полностью ознакомиться с картиной. На опубликованных кадрах видно, что Путин с трудом сдерживает эмоции, слушая рассказ о подвиге советского народа в годы войны. В фильме «В списках не значился» особое внимание уделено героизму защитников Брестской крепости, оказавших ожесточенное сопротивление фашистским захватчикам в первые дни войны. По словам организаторов презентации, картина содержит ранее не публиковавшиеся архивные материалы и интервью с потомками участников обороны, а также реконструкции ключевых моментов трагических событий июня 1941 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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