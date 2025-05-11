Президент России Владимир Путин не смог сдержать эмоций во время просмотра трейлера нового фильма о Великой Отечественной войне «В списках не значился», посвященного подвигу защитников Брестской крепости. Об этом сообщил журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин, который опубликовал пронзительные кадры с мероприятия.
Трейлер фильма был показан Владимиру Путину в рамках федерального просветительского марафона «Знание. Первые», организованного российским обществом «Знание» 30 апреля. После просмотра президент пообещал полностью ознакомиться с картиной. На опубликованных кадрах видно, что Путин с трудом сдерживает эмоции, слушая рассказ о подвиге советского народа в годы войны.
В фильме «В списках не значился» особое внимание уделено героизму защитников Брестской крепости, оказавших ожесточенное сопротивление фашистским захватчикам в первые дни войны. По словам организаторов презентации, картина содержит ранее не публиковавшиеся архивные материалы и интервью с потомками участников обороны, а также реконструкции ключевых моментов трагических событий июня 1941 года.
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