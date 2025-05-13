Зеленского обвинили в попытке сорвать переговоры с Путиным в Стамбуле

Депутат Госдумы Шеремет: Зеленский ищет повод сорвать мирные переговоры
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Шеремет считает, что Зеленский переговорами хочет придать себе вес
Шеремет считает, что Зеленский переговорами хочет придать себе вес Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский пытается сорвать переговоры в Стамбуле. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Зеленский лихорадочно ищет удобный повод вернуть утраченную инициативу и параллельно сорвать мирные переговоры», — передает слова Шеремета РИА Новости. Он также считает, что украинский глава намеренно делает провокационные заявления для срыва мирного процесса. По его мнению, Зеленский стремится вернуть утраченную инициативу, несмотря на сомнительную легитимность своей власти.

Президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить переговоры 15 мая в Стамбуле без предварительных условий, выразив готовность к обсуждению прекращения огня. В ответ Владимир Зеленский выдвинул неприемлемые для Москвы требования о предварительном перемирии, хотя президент США Дональд Трамп призвал Киев немедленно согласиться на диалог. Несмотря на первоначальные условия, Зеленский впоследствии заявил о готовности встретиться с Путиным в Турции.

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Президент Украины Владимир Зеленский пытается сорвать переговоры в Стамбуле. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. «Зеленский лихорадочно ищет удобный повод вернуть утраченную инициативу и параллельно сорвать мирные переговоры», — передает слова Шеремета РИА Новости. Он также считает, что украинский глава намеренно делает провокационные заявления для срыва мирного процесса. По его мнению, Зеленский стремится вернуть утраченную инициативу, несмотря на сомнительную легитимность своей власти. Президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить переговоры 15 мая в Стамбуле без предварительных условий, выразив готовность к обсуждению прекращения огня. В ответ Владимир Зеленский выдвинул неприемлемые для Москвы требования о предварительном перемирии, хотя президент США Дональд Трамп призвал Киев немедленно согласиться на диалог. Несмотря на первоначальные условия, Зеленский впоследствии заявил о готовности встретиться с Путиным в Турции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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