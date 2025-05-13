В ХМАО пьяная женщина чуть не утонула в Оби. Видео

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Югорчанка дрейфовала на перевернутой лодки
Югорчанка дрейфовала на перевернутой лодки Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) 13 мая на реке Обь женщина на перевернутой резиновой лодке дрейфовала по течению. Сигнал о происшествии поступил от очевидцев на телефон службы спасения 112. В пресс-службе МЧС города корреспонденту URA.RU сообщили, что пострадавшая имеет явные признаки алкогольного опянения.

«Поступило сообщение от граждан о том, что по реке Обь дрейфует женщина на перевернутой резиновой лодке. На место были немедленно направлены сотрудники ГИМС и городского поисково-спасательного отряда. Женщина была обнаружена в состоянии алкогольного опьянения, на нерегистрируемом плавсредстве, перевернутом вверх дном», — сообщили ведомстве.

Женщина была передана медикам. Сотрудники полиции устанавливают ее личность и выясняют все обстоятельства случившегося, а также проводят медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Также у пострадавшей не оказалось документов на лодку.

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В Нижневартовске (ХМАО) 13 мая на реке Обь женщина на перевернутой резиновой лодке дрейфовала по течению. Сигнал о происшествии поступил от очевидцев на телефон службы спасения 112. В пресс-службе МЧС города корреспонденту URA.RU сообщили, что пострадавшая имеет явные признаки алкогольного опянения. «Поступило сообщение от граждан о том, что по реке Обь дрейфует женщина на перевернутой резиновой лодке. На место были немедленно направлены сотрудники ГИМС и городского поисково-спасательного отряда. Женщина была обнаружена в состоянии алкогольного опьянения, на нерегистрируемом плавсредстве, перевернутом вверх дном», — сообщили ведомстве. Женщина была передана медикам. Сотрудники полиции устанавливают ее личность и выясняют все обстоятельства случившегося, а также проводят медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Также у пострадавшей не оказалось документов на лодку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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