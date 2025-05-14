Трамп пообещал России санкции за поддержку Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения новых санкций против России из-за предполагаемой поддержки Ирана. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление американского лидера.
«Я не хочу сейчас об этом говорить, но я всегда рассматриваю вариант вторичных санкций», — приводит слова Трампа агентство Reuters. Так он ответил на вопрос, рассматривает ли администрация США возможность введения экономических ограничений против России за предполагаемую поддержку Ирана.
Ранее Соединенные Штаты уже вводили санкции против ряда стран и компаний за сотрудничество с Ираном, который Вашингтон обвиняет в нарушении международных обязательств. В ходе общения с журналистами у трапа самолета Дональд Трамп также намекнул на свое личное участие на переговорах в Стамбуле. Он заявил, что его плотный график не станет препятствием.
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