14 мая 2025

На экранах Перми появятся фото горожан, помогающих детям

© Служба новостей «URA.RU»
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Вместо рекламы на экранах появятся лица неравнодушных пермяков
Вместо рекламы на экранах появятся лица неравнодушных пермяков Фото:

В Перми фонд помощи детям «Дедморозим» решил показать всех своих благотворителей на больших городских экранах. Для этого в рамках акции «Соберись, чудо!» сотрудники фонда принимают фото благотворителей и волонтеров.

«„Дедморозим“ запускает масштабную акцию „Соберись, чудо!“, чтобы объединить тех, кто помогает детям с тяжелыми заболеваниями. Отправляйте фотографии, которые соберут в „Пазл чудес“. Лица участников будут транслировать на больших экранах Перми 1 и 2 июня», — рассказали URA.RU в фонде.

Свое фото можно прислать до 26 мая в сообщения группы фонда «ВКонтакте» или на почту info@dedmorozim.ru (в теме письма нужно указать «Пазл чудес»). «Пазл чудес» — наш способ сказать большое детское спасибо и показать городу, что благодаря сотням обычных людей происходят важные изменения, отмечают в «Дедморозим».

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В Перми фонд помощи детям «Дедморозим» решил показать всех своих благотворителей на больших городских экранах. Для этого в рамках акции «Соберись, чудо!» сотрудники фонда принимают фото благотворителей и волонтеров. «„Дедморозим“ запускает масштабную акцию „Соберись, чудо!“, чтобы объединить тех, кто помогает детям с тяжелыми заболеваниями. Отправляйте фотографии, которые соберут в „Пазл чудес“. Лица участников будут транслировать на больших экранах Перми 1 и 2 июня», — рассказали URA.RU в фонде. Свое фото можно прислать до 26 мая в сообщения группы фонда «ВКонтакте» или на почту info@dedmorozim.ru (в теме письма нужно указать «Пазл чудес»). «Пазл чудес» — наш способ сказать большое детское спасибо и показать городу, что благодаря сотням обычных людей происходят важные изменения, отмечают в «Дедморозим».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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