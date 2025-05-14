На экранах Перми появятся фото горожан, помогающих детям

В Перми фонд помощи детям «Дедморозим» решил показать всех своих благотворителей на больших городских экранах. Для этого в рамках акции «Соберись, чудо!» сотрудники фонда принимают фото благотворителей и волонтеров.
«„Дедморозим“ запускает масштабную акцию „Соберись, чудо!“, чтобы объединить тех, кто помогает детям с тяжелыми заболеваниями. Отправляйте фотографии, которые соберут в „Пазл чудес“. Лица участников будут транслировать на больших экранах Перми 1 и 2 июня», — рассказали URA.RU в фонде.
Свое фото можно прислать до 26 мая в сообщения группы фонда «ВКонтакте» или на почту info@dedmorozim.ru (в теме письма нужно указать «Пазл чудес»). «Пазл чудес» — наш способ сказать большое детское спасибо и показать городу, что благодаря сотням обычных людей происходят важные изменения, отмечают в «Дедморозим».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!