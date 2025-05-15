Дмитриев заявил, что Трамп сделал исторический шаг к миру

Президент США Дональд Трамп и его союзники, несмотря на трудности в ходе урегулирования конфликта, смогли привести Украину к мирным переговорам, которые начнутся 15 мая в Стамбуле. В случае успеха, подобное станет историческим шагом к установлению мира. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Стив Уиткофф, Марко Рубио и ключевые союзники Трампа только что сделали невозможное возможным. <...> Если переговоры не сорвут в последнюю минуту, это может стать историческим шагом к миру», — написал Дмитриев в соцсети Х. Он отметил, что данная встреча по урегулированию конфликта является первой за последние три года.
Президент РФ Владимир Путин утвердил состав российской делегации для участия в консультациях с представителями Украины. Руководителем делегации назначили помощника президента Владимира Мединского. По его словам, инициатива Путина по организации переговоров направлена на достижение долгосрочного и прочного мира путем устранения основных источников разногласий. За ходом встречи Москвы и Киева можно следить в онлайн-трансляции URA.RU.
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