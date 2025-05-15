Дмитриев заявил, что Трамп сделал исторический шаг к миру

Дмитриев: после усилий Трамп РФ и Украина проведут первые за три года переговоры
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Дмитриев заявил, что переговоры, которые начнутся 15 мая, станут первыми за три года конфликта
Дмитриев заявил, что переговоры, которые начнутся 15 мая, станут первыми за три года конфликта Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

Президент США Дональд Трамп и его союзники, несмотря на трудности в ходе урегулирования конфликта, смогли привести Украину к мирным переговорам, которые начнутся 15 мая в Стамбуле. В случае успеха, подобное станет историческим шагом к установлению мира. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. 

«Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Стив Уиткофф, Марко Рубио и ключевые союзники Трампа только что сделали невозможное возможным. <...> Если переговоры не сорвут в последнюю минуту, это может стать историческим шагом к миру», — написал Дмитриев в соцсети Х. Он отметил, что данная встреча по урегулированию конфликта является первой за последние три года. 

Президент РФ Владимир Путин утвердил состав российской делегации для участия в консультациях с представителями Украины. Руководителем делегации назначили помощника президента Владимира Мединского. По его словам, инициатива Путина по организации переговоров направлена на достижение долгосрочного и прочного мира путем устранения основных источников разногласий. За ходом встречи Москвы и Киева можно следить в онлайн-трансляции URA.RU.

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Президент США Дональд Трамп и его союзники, несмотря на трудности в ходе урегулирования конфликта, смогли привести Украину к мирным переговорам, которые начнутся 15 мая в Стамбуле. В случае успеха, подобное станет историческим шагом к установлению мира. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.  «Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Стив Уиткофф, Марко Рубио и ключевые союзники Трампа только что сделали невозможное возможным. <...> Если переговоры не сорвут в последнюю минуту, это может стать историческим шагом к миру», — написал Дмитриев в соцсети Х. Он отметил, что данная встреча по урегулированию конфликта является первой за последние три года.  Президент РФ Владимир Путин утвердил состав российской делегации для участия в консультациях с представителями Украины. Руководителем делегации назначили помощника президента Владимира Мединского. По его словам, инициатива Путина по организации переговоров направлена на достижение долгосрочного и прочного мира путем устранения основных источников разногласий. За ходом встречи Москвы и Киева можно следить в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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