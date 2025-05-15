Вырвался на свободу авторитет, связанный со скандальной ОПГ из Екатеринбурга

В Екатеринбурге из СИЗО вышел криминальный авторитет Ларин

15 мая 2025 в 17:22 Размер текста - 17 +

Кирилл Ларин находился под стражей с конца прошлого года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге вышел из-под ареста Кирилл Ларин (Кирюсик), которому приписывают сотрудничество со скандальной этнической ОПГ «Султановские». Сам Ларин находился под стражей по обвинению в незаконной банковской деятельности (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), сказали URA.RU в Ленинском райсуде. «6 мая следователь вышел с ходатайством об изменении меры пресечения на домашний арест. Суд, выслушав доводы стороны, отказал в удовлетворении ходатайства. Ларину избрали запрет определенных действий», — уточнили в инстанции. Ему запрещено пользоваться интернетом, общаться со свидетелями по делу. О задержании Ларина стало известно 25 декабря 2024 года. Тогда во время силовой операции могли быть задержаны члены ОПГ «Султановские». В автомобилях задержанных нашли большие суммы денег и оружие. У самого Ларина обнаружили удостоверение с надписью «Главное управление по борьбе с организованной преступностью. Лига ветеранов». По словам источника URA.RU, Кирюсик не является участником группировки, а лишь «в моменте двигается с ними». 26 декабря его отправили в СИЗО. Кроме того, он может быть причастен к поджогу Range Rover Валеры Татарина — приближенного к авторитетному бизнесмену Борману. Его авто сгорело ночью 21 декабря на улице Волгоградской. По одной из версий, машину сожгли из-за конфликта Бормана с «султановскими». Они через фирму Татарина обналичили десять миллионов рублей, но Борман с другом якобы кинули их на деньги, говорил источник URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге вышел из-под ареста Кирилл Ларин (Кирюсик), которому приписывают сотрудничество со скандальной этнической ОПГ «Султановские». Сам Ларин находился под стражей по обвинению в незаконной банковской деятельности (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), сказали URA.RU в Ленинском райсуде. «6 мая следователь вышел с ходатайством об изменении меры пресечения на домашний арест. Суд, выслушав доводы стороны, отказал в удовлетворении ходатайства. Ларину избрали запрет определенных действий», — уточнили в инстанции. Ему запрещено пользоваться интернетом, общаться со свидетелями по делу. О задержании Ларина стало известно 25 декабря 2024 года. Тогда во время силовой операции могли быть задержаны члены ОПГ «Султановские». В автомобилях задержанных нашли большие суммы денег и оружие. У самого Ларина обнаружили удостоверение с надписью «Главное управление по борьбе с организованной преступностью. Лига ветеранов». По словам источника URA.RU, Кирюсик не является участником группировки, а лишь «в моменте двигается с ними». 26 декабря его отправили в СИЗО. Кроме того, он может быть причастен к поджогу Range Rover Валеры Татарина — приближенного к авторитетному бизнесмену Борману. Его авто сгорело ночью 21 декабря на улице Волгоградской. По одной из версий, машину сожгли из-за конфликта Бормана с «султановскими». Они через фирму Татарина обналичили десять миллионов рублей, но Борман с другом якобы кинули их на деньги, говорил источник URA.RU.