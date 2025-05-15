Энергетики начали плановые ремонты в Свердловской области

Специалисты «Облкоммунэнерго» приступили к плановым ремонтам в Свердловской области, во время которых заменят более 90 км провода и более 2 тысяч опор воздушных линий электропередачи (ЛЭП) низкого напряжения. Также энергетики отремонтируют свыше 3 тысяч метров кабельных ЛЭП и модернизируют более трехсот трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, рассказали URA.RU в компании.
«В 2025 году планируем вложить в плановые ремонты электрических сетей 243 млн рублей, что на 14,6% больше, чем в прошлом году. Программа техобслуживания и ремонта направлена на поддержание надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей, а также на уменьшение количества технологических нарушений в работе оборудования», — рассказал генеральный директор предприятия Дмитрий Буданов.
Во время работ «Облкоммунэнерго» уделит внимание распределительным сетям напряжением 0,4-10 кВ, от которых запитаны потребители, в том числе жители частного сектора. Ремонты оборудования помогут обеспечить их стабильное энергоснабжение.
В компании уточнили, что ремонты запланированы и на электрических сетях более высокого напряжения — 35-110 кВ. Самые крупные плановые работы пройдут на 10 подстанциях 35, 110 кВ в Алапаевске и Алапаевском МО, Тугулыме, Первоуральске, Баранчинском, Нижней Салде, Полевском. Трансформаторное оборудование будет обновлено на подстанциях БКУ (поселок Билимбай), Леневка (Горноуральский МО), Заречная (город Заречный).
В планах у энергетиков также провести капитальный ремонт воздушных ЛЭП 35 кВ «Алапаевск — Асбест» и «Асбест — Нейво-Шайтанская», в ходе которого будут реконструированы участки протяженностью 4,6 км. Кроме того, специалисты расчистят охранные зоны воздушных ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности на площади более 46 гектаров.
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