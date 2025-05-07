Цены на новые авто упали в Свердловской области

Средняя цена на новые автомобили в Свердловской области снизилась до 2,6 миллиона рублей в апреле. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авто.ру Оценка».
«Средняя стоимость нового автомобиля относительно предыдущего месяца снизилась на 1,1%», — говорится в аналитике. Относительно марта сильнее всего подешевели сразу несколько моделей китайской марки. Livan S6 Pro стал стоить 2,36 миллиона рублей (-8,7%), X6 Pro подешевел до 2,53 миллиона рублей (-7,4%), а X3 Pro — до 1,82 миллиона рублей (-4%). Omoda C5 можно купить за 2,87 миллиона рублей (-3,2%), а Chery Tiggo 7 Pro Max — за 2,97 миллиона рублей (-2,3%).
Что касается моделей, которые подорожали, в топ-3 вошли:
- Xcite X-Cross 7 изменился в цене на 2,5% — до 2,63 миллиона рублей.
- Jetour Dashing изменился в цене на 2,4% — до 3,07 миллиона рублей.
- Haval H3 изменился в цене на 2% — до 2,97 миллиона рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что свердловчане обратили пристальное внимание на подержанные отечественные легковые автомобили. Подержанные LADA стали абсолютным лидером продаж. В среднем Lada Vesta продавали за 1,2 миллиона рублей, а второе место по продаваемости занял автомобиль Lada Granta.
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