Минздрав планирует почти полностью избавиться от дефицита врачей в 2025 году

В 2025 году дефицит врачей в государственных больницах России планируется сократить на 95%. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«На 95% снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации», —заявил Мурашко, говоря о задачах министерства на этот год. Его слова приводит ТАСС. Министр добавил, что все предпринимаемые меры должны обеспечить наличие квалифицированных кадров во всех больницах и фельдшерско-акушерских пунктах страны.
В числе ключевых направлений работы он назвал увеличение обеспеченности врачами до не менее 43 специалистов на 10 тысяч населения и среднего медицинского персонала — до 85 человек на 10 тысяч жителей. Кроме того, планируется расширить набор в медицинские вузы до 30 800 мест для уменьшения кадрового дефицита.
По данным Росстата за 2024 год, наиболее острый дефицит медицинских кадров в России наблюдался среди врачей скорой помощи, провизоров, фармацевтов и диетологов, где незакрытыми оставались до 19% вакансий. Также значительная нехватка отмечалась среди врачей общей практики, физиотерапевтов и среднего медперсонала. Ранее сообщалось, что в сельских центральных районных больницах дефицит врачей достигал 50%, а по стране не хватало 75 тысяч специалистов среднего звена.
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