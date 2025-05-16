В Роспотребнадзоре раскрыли данные по радиационной обстановке в Пермском крае

Роспотребнадзор: радиационный фон в Прикамье не вызывает опасений
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Замеры делали на территории семи населенных пунктов
Замеры делали на территории семи населенных пунктов Фото:

Апрельские проверки радиационной обстановки в Пермском крае показали, что ситуация остается стабильной. Причин для опасений нет, утверждает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

«Радиационный фон в Прикамье остается в пределах нормы. В апреле уровень гамма-излучения на открытой местности колебался от 0,10 до 0,17 микрозиверта в час, что значительно ниже предельно допустимого значения для жилых и общественных территорий (0,3 мкЗв/ч)», — указано в отчете ведомства.

Измерения проводились в семи населенных пунктах, включая Пермь, Березники, Соликамск, Кудымкар, а также — на территории Чусовского, Губахинского и Чернушинского районов. Мониторинг радиационной обстановки в регионе осуществляется на регулярной основе.

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Апрельские проверки радиационной обстановки в Пермском крае показали, что ситуация остается стабильной. Причин для опасений нет, утверждает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону. «Радиационный фон в Прикамье остается в пределах нормы. В апреле уровень гамма-излучения на открытой местности колебался от 0,10 до 0,17 микрозиверта в час, что значительно ниже предельно допустимого значения для жилых и общественных территорий (0,3 мкЗв/ч)», — указано в отчете ведомства. Измерения проводились в семи населенных пунктах, включая Пермь, Березники, Соликамск, Кудымкар, а также — на территории Чусовского, Губахинского и Чернушинского районов. Мониторинг радиационной обстановки в регионе осуществляется на регулярной основе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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