В Роспотребнадзоре раскрыли данные по радиационной обстановке в Пермском крае

Апрельские проверки радиационной обстановки в Пермском крае показали, что ситуация остается стабильной. Причин для опасений нет, утверждает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.
«Радиационный фон в Прикамье остается в пределах нормы. В апреле уровень гамма-излучения на открытой местности колебался от 0,10 до 0,17 микрозиверта в час, что значительно ниже предельно допустимого значения для жилых и общественных территорий (0,3 мкЗв/ч)», — указано в отчете ведомства.
Измерения проводились в семи населенных пунктах, включая Пермь, Березники, Соликамск, Кудымкар, а также — на территории Чусовского, Губахинского и Чернушинского районов. Мониторинг радиационной обстановки в регионе осуществляется на регулярной основе.
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