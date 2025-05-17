Песков опроверг фейки о выдвинутых условиях России Украине

Москва отказалась комментировать информацию СМИ о якобы выдвинутых условиях на переговорах в Стамбуле между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что не намерен комментировать никакие неподтвержденные «сливы» по переговорам.
«Все вот такие „сливы“ [по переговорам] мы комментировать не будем. Переговоры ведутся и должны вестись абсолютно за закрытыми дверями, это в интересах результативности переговоров», — уточнил Песков российским журналистам. Его слова передает корреспондент URA.RU.
При этом Песков обозначил, что Россия в настоящий момент только прорабатывает список требований к Киеву, связанных с прекращением огня на Украине. Он также пояснил, что контактов между РФ и США по мероприятию в Стамбуле не проводилось.
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