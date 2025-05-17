Песков опроверг фейки о выдвинутых условиях России Украине

Песков: неподтвержденные слухи о переговорах комментировать не намерены
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Песков отказался комментировать неподтвержденную информацию о переговорах и условиях России
Песков отказался комментировать неподтвержденную информацию о переговорах и условиях России Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Москва отказалась комментировать информацию СМИ о якобы выдвинутых условиях на переговорах в Стамбуле между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что не намерен комментировать никакие неподтвержденные «сливы» по переговорам. 

«Все вот такие „сливы“ [по переговорам] мы комментировать не будем. Переговоры ведутся и должны вестись абсолютно за закрытыми дверями, это в интересах результативности переговоров», — уточнил Песков российским журналистам. Его слова передает корреспондент URA.RU.

При этом Песков обозначил, что Россия в настоящий момент только прорабатывает список требований к Киеву, связанных с прекращением огня на Украине. Он также пояснил, что контактов между РФ и США по мероприятию в Стамбуле не проводилось. 

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Москва отказалась комментировать информацию СМИ о якобы выдвинутых условиях на переговорах в Стамбуле между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что не намерен комментировать никакие неподтвержденные «сливы» по переговорам.  «Все вот такие „сливы“ [по переговорам] мы комментировать не будем. Переговоры ведутся и должны вестись абсолютно за закрытыми дверями, это в интересах результативности переговоров», — уточнил Песков российским журналистам. Его слова передает корреспондент URA.RU. При этом Песков обозначил, что Россия в настоящий момент только прорабатывает список требований к Киеву, связанных с прекращением огня на Украине. Он также пояснил, что контактов между РФ и США по мероприятию в Стамбуле не проводилось. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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