Эксперт объяснил, какой должна быть «санитарная зона» в Сумской области

Дандыкин: зона безопасности в Сумской области должна быть не менее 50 км
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Зона безопасности в Сумах должна составлять не менее 50 километров, чтобы ВСУ не могли бить по приграничным территориям
Зона безопасности в Сумах должна составлять не менее 50 километров, чтобы ВСУ не могли бить по приграничным территориям Фото:

Для надежной защиты приграничных территорий от обстрелов артиллерией и атак беспилотников ВСУ зона безопасности в Сумской области должна составлять не менее 50 километров. Об этом сообщил военный эксперт Василий Дандыкин. 

«Объективно, на мой взгляд, не менее 50 километров, так примерно, чтобы дроны не летали, артиллерия не доставала», — заявил Дандыкин. Его слова передает «Лента.ру»

Он также подчеркнул, что ВСУ регулярно нападают на Курскую область и, по его оценкам, ежедневно теряют до 200 военных. Сумская область — относительно небольшая, это одна из наименьших по размеру территорий, однако она отличается сложным ландшафтом, представленным лесами и болотами, добавил Василий Дандыкин. 

Ранее источник в силовых структурах сообщил, что в районе Беловод Сумской области противник в боях с ВС РФ потерял сотни военных из 67-й отдельной механизированной бригады. Для того, чтобы восполнить потери, украинское командование было вынуждено доукомплектовать подразделение бойцами из других бригад. 

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Для надежной защиты приграничных территорий от обстрелов артиллерией и атак беспилотников ВСУ зона безопасности в Сумской области должна составлять не менее 50 километров. Об этом сообщил военный эксперт Василий Дандыкин.  «Объективно, на мой взгляд, не менее 50 километров, так примерно, чтобы дроны не летали, артиллерия не доставала», — заявил Дандыкин. Его слова передает «Лента.ру».  Он также подчеркнул, что ВСУ регулярно нападают на Курскую область и, по его оценкам, ежедневно теряют до 200 военных. Сумская область — относительно небольшая, это одна из наименьших по размеру территорий, однако она отличается сложным ландшафтом, представленным лесами и болотами, добавил Василий Дандыкин.  Ранее источник в силовых структурах сообщил, что в районе Беловод Сумской области противник в боях с ВС РФ потерял сотни военных из 67-й отдельной механизированной бригады. Для того, чтобы восполнить потери, украинское командование было вынуждено доукомплектовать подразделение бойцами из других бригад. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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