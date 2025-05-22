Минобороны: российские войска освободили еще один населенный пункт в ДНР

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Российские военные взяли населенный пункт под полный контроль
Российские военные взяли населенный пункт под полный контроль Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы центральной группировки российских войск освободили населенный пункт Новая Полтавка, расположенный в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«В результате активных и решительных действий группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Новой Полтавки Донецкой Народной Республики», — сообщили в Минобороны, пишет ТАСС. Российские военные продолжили наступательные операции на данном направлении, что позволило взять населенный пункт под полный контроль.

Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись к северу от населенного пункта Богатырь в направлении Андреевки, войдя на восточную окраину последнего. После завершения режима прекращения огня объединение войск «Центр» нанесло удары по личному составу и военной технике одиннадцати украинских бригад, что привело к потерям среди противника. Удары российских войск были нанесены по районам таких населенных пунктов Донецкой Народной Республики, как Красноармейск, Миролюбовка, Котляровка, Димитров, Новая Полтавка, Елизаветовка, Алексеевка, Троицкое и Новооленовка.

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Бойцы центральной группировки российских войск освободили населенный пункт Новая Полтавка, расположенный в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. «В результате активных и решительных действий группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Новой Полтавки Донецкой Народной Республики», — сообщили в Минобороны, пишет ТАСС. Российские военные продолжили наступательные операции на данном направлении, что позволило взять населенный пункт под полный контроль. Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись к северу от населенного пункта Богатырь в направлении Андреевки, войдя на восточную окраину последнего. После завершения режима прекращения огня объединение войск «Центр» нанесло удары по личному составу и военной технике одиннадцати украинских бригад, что привело к потерям среди противника. Удары российских войск были нанесены по районам таких населенных пунктов Донецкой Народной Республики, как Красноармейск, Миролюбовка, Котляровка, Димитров, Новая Полтавка, Елизаветовка, Алексеевка, Троицкое и Новооленовка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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