Бойцы центральной группировки российских войск освободили населенный пункт Новая Полтавка, расположенный в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«В результате активных и решительных действий группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Новой Полтавки Донецкой Народной Республики», — сообщили в Минобороны, пишет ТАСС. Российские военные продолжили наступательные операции на данном направлении, что позволило взять населенный пункт под полный контроль.
Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись к северу от населенного пункта Богатырь в направлении Андреевки, войдя на восточную окраину последнего. После завершения режима прекращения огня объединение войск «Центр» нанесло удары по личному составу и военной технике одиннадцати украинских бригад, что привело к потерям среди противника. Удары российских войск были нанесены по районам таких населенных пунктов Донецкой Народной Республики, как Красноармейск, Миролюбовка, Котляровка, Димитров, Новая Полтавка, Елизаветовка, Алексеевка, Троицкое и Новооленовка.
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